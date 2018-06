Tenczyn. Wypadek na zakopiance w Tenczynie: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie ulegli wypadkowi na zakopiance w Tenczynie. Ich autobus zderzył się tam z ciężarówką i samochodem osobowym. Do wypadku doszło w piątek przed godziną 11. Poszkodowanych zostało 49 osób. Sześć osób znajduje się w ciężkim stanie.

WYPADEK W TENCZYNIE: CO WIADOMO? NOWE FAKTY, ZDJĘCIA

WYPADEK W TENCZYNIE: Akcja ratunkowa

WYPADEK W TENCZYNIE: Zablokowana zakopianka. Objazd w okolicy Tenczyna

Premier Morawiecki podjął działania ws. wypadku

Do wypadku doszło o godz. 10.55 na drodze krajowej nr 7, między Lubniem a Rabką Zdrój. Z opinii świadków wynika, że jeden z kierowców nagle zjechał na przeciwległy pas.- Autokar zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Wypadek miał miejsce na zakręcie. Dokładne przyczyny zdarzenia będziemy ustalać dopiero, gdy zakończy się akcja ratunkowa - poinformował rzecznik policji, Sebastian Gleń.W środku autokaru znajdowało się 42 dzieci i czworo opiekunów. Wracali do stolicy ze szkolnej wycieczki w Zakopanem. Przed powrotem do stolicy planowali zwiedzać Kraków.[g]13242695[/g]Jako pierwsza na miejscu zdarzenia pojawiła się jednostka OSP w Lubniu - Przyjechaliśmy jako pierwsi w sześć osób. Zaczęliśmy ratować tych zakleszczonych w pojazdach. Zakleszczony był kierowca samochodu osobowego, kierowca autobusu i samochodu ciężarowego - mówił komendant z OSP w Lubniu. Jak dodaje najpoważniej poszkodowani zostali kierowcy, nauczycielka, a także dwójka dzieci.Po chwili w autobusie wybuchł pożar, który udało się szybko ugasić. Następnie strażacy zaczęli pomagać dzieciom opuszczać autokar.- Koledzy musieli wejść do środka autokaru. Dzieci były bardzo wystraszone. Nie wiedziały co się stało – dodaje. - Ciężko mówić jednoznacznie o stanie poszkodowanych. Wszystko się zmienia. Poszkodowani mają liczne złamania, obrażenia głowy, a także obrażenia wewnętrzne - zaznaczył komendant.Łącznie poszkodowanych jest ok. czterdziestu osób, w tym osiemnaścioro dzieci. Przez kilka godzin na zakopiance co chwilę lądowały helikoptery. W akcji ratunkowej wzięły udział helikoptery z Sanoka, Opola, Krakowa, Gliwic, Kielc, a także wojskowe śmigłowce.Ranni zostali przetransportowani do CUMRiKu, Szpitala Żeromskiego i Szpitala w Krakowie-Prokocimiu, gdzie zbiera się zespół specjalistów gotowy, by przyjąć wszystkich poszkodowanych.[g]13243027[/g]Droga będzie zablokowana przez co najmniej siedem godzin. Policja organizuje objazdy przez miejscowości Lubień, Mszanę Dolną, Rabkę Zdrój.[zdj 29484527 p s]Organizowany jest transport dla rodziców dzieci rannych w wypadku na Zakopiance. Koleżanki i koledzy dzieci z warszawskiej szkoły podstawowej zostaną objęci pomocą psychologów.28 osób podróżujących autobusem zostało przetransportowanych do gimnazjum w miejscowości Lubień. Te osoby nie odniosły obrażeń, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Infolinia została uruchomiona przez Powiatowe Centrum Kryzysowe w Myślenicach: 12 272 90 22Premier Mateusz Morawiecki jest na bieżąco informowany o sytuacji po wypadku, do którego doszło na zakopiance. Rzeczniczka rządu poinformowała, że premier uruchomił wszystkie służby, z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym włącznie.

ZOBACZ KONIECZNIE: