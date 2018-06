Poważny wypadek na zakopiance w Tenczynie. W zdarzeniu wziął udział: tir, autokar i samochód osobowy. Wstępne informacje mówią nawet o 48 poszkodowanych osobach, w tym 6 ciężko. Stan kilkorga z nich jest ciężki. Dzieci są przewożone do szpitali w Krakowie i Myślenicach. W akcji bierze udział 7 zespołów ratownictwa medycznego na miejscu oraz wezwanych 5 śmigłowców LPR i jeden śmigłowiec wojskowy.Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać nawet dziewięć godzin.

Siedem rannych osób zostało przetransportowanych wojskowym śmigłowcem do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.Nowe zdjęcia z miejsca wypadku w Tenczynie są dramatyczne. Pokazuję skalę tego ogromnego i tragicznego wypadku. Cały czas trwa akcja ratunkowa - śmigłowce z rannymi docierają do Krakowa.[g]13243027[/g]Cztery osoby, które odniosły obrażenia w wypadku w Tenczynie są bardzo ciężkie, ich życiu zagraża niebezpieczeństwo - informuje st. sierż. Dawid Wietrzyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w MyślenicacTrwa transport osób poszkodowanych do szpitali.Kilkanaścioro dzieci, które nie zostały ranne, zostało przetransportowanych do pobliskiej szkoły podstawowej, gdzie pozostaną pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.Osoby poszkodowane zostały przetransportowane lub są w trakcie transportu do 8 szpitali w: Krakowie, Nowym Targu, Limanowej, Suchej Beskidzkiej oraz Katowicach.2 poszkodowanych jest w tym momencie ewakuowanych z miejsca zdarzenia przez 2 śmigłowce.W akcji: 7 zespołów ratownictwa medycznego oraz 5 śmigłowców LPR i jeden śmigłowiec wojskowy.Ranni zostali przetransportowani do CUMRiKu, Szpitala Żeromskiego i Szpitala w Krakowie-Prokocimiu, gdzie zbiera się zespół specjalistów.Liczba rannych może ulegać zmianie. Na razie nie wiadomo w jakim stanie są poszkodowani, którzy zostali przetransportowani do szpitali w Krakowe - informuje Joanna Sieradzka, rzecznik prasowy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. - Koordynujemy działania ratunkowe, osobom lżej rannym pomoc medyczna jest udzielana na miejscu. Następnie zostaną one przetransportowane do szkoły w Lubniu - dodaje Sieradzka.Doszło do zderzenia czołowego autobusu z ciężarówką. Trwa ustalanie przyczyn, w tej chwili nie jestem w stanie podać przyczyn wypadku - poinformował st. sierż. Dawid Wietrzyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w MyślenicachNa miejscu jest wojewoda małopolski, Piotr Ćwik.Według najnowszych informacji poszkodowanych zostało 48 osób, w tym 6 ciężko - to kierowca autobusu, ciężarówki oraz czwórka dzieci.Policja kieruje ruchem w miejscowości Skomielna Biała oraz Mszana Dolna z powodu gigantycznych utrudnień na zakopiance. Jak informuje Punkt Informacji Drogowej GDDKiA rannych zostało aż 45 osób. Najciężej ranni zostali kierowcy autobusu, ciężarówki oraz czwórka dzieci. W bardzo ciężkim stanie zostali przetransportowani do szpitala.Autokarem podróżowały uczniowie z jednej warszawskich podstawówek z Zakopanego do Warszawy. dzieci miały zwiedzać dziś Kraków, a potem wrócić do stolicy.W sumie w autokarze znajdowało się 46 osoby. Poszkodowanych może być nawet 48 osób, w tym dzieci. Dwie osoby są wciąż uwięzione w autokarze.Trwa akcja ratunkowa, z autokaru wyciągane są poszkodowane osoby. Jak informuje radio RMF FM kilkoro dzieci jest w ciężkim stanie. Na miejsce lecą śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a ranni są transportowani do szpitali w Myślenicach i Krakowie.Akcja ratunkowa potrwa jeszcze na pewno przez kilka godzin. Kierowcy tira i autobusu są w b. ciężkim stanie w ciężkim stanie jest również pięcioro uczniów. Ich obrażenia nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że w autokarze wciąż uwięzieni są poszkodowani.Na miejscu było 7 zespołów ratownictwa medycznego, pięć śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także śmigłowiec wojskowy.Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej. Dzieci lżej ranne zostaną przewiezione do szkoły w Lubniu.Wypadek w Tenczynie miał miejsce przed godziną 11. Autokarem jechały 42 osoby z Zakopanego do Warszawy. To uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej ze stolicy, które wracały ze szkolnej wycieczki. Najpierw miały jechać do Krakowa, a potem wrócić do swoich domów.Zakopianka jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy przez Lubień, Mszanę Dolną i Rabkę Zdrój. Tworzą się ogromne korki.

