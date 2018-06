Tragiczny wypadek na zakopiance w Tenczynie.Autobus zderzył się tam z ciężarówką i samochodem osobowym. To odcinek między Lubniem a Rabką Zdrojem. Autokarem jechały 42 osoby z Zakopanego do Warszawy. To uczniowie siódmej klasy szkoły podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego. Dzieci wracały ze szkolnej wycieczki. Najciężej ranni są transportowani do szpitali śmigłowcami. Trwa akcja ratunkowa.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.