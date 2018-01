Ślady na jezdni, trawniku i chodniku wskazywały, że kierowca małego fiata nie poradził sobie z pokonaniem pierwszego z zakrętów przy wyjeździe z centrum Starego Sącza w kierunku Nowego Sącza, czyli pomiędzy skarpą przy Internacie Międzyszkolnym, a schodami obok domu z muralem przedstawiającym ks. prof Józefa Tischnera. Fiat 126p wywrócił się.

Jak relacjonują strażacy samochód najwyraźniej z góry sunął na wprost i uderzywszy w krawężnik wywrócił się na zieleniec. Wydarzyło się to około godz. 8 w niedzielę.Miejsce w którym doszło do wypadku to ul. Jana Pawła II w Starym Sączu.Samochód postawili na koła przypadkowi przechodnie, zanim na miejsce zdarzenia przyjechały: jednostka ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Sącza, Ochotnicza Straż Pożarna ze Starego Sącza oraz ambulans pogotowia i policja.Kierujący małym fiatem miał wiele szczęścia, bo obrażenia jakich doznał nie wymagały jego hospitalizacji.