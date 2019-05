W Tylicza na ulicy Wolności doszło do zdarzenia czołowo-bocznego dwóch samochodów osobowych: skody felicji i fiata sedici. Samochodami podróżowało łącznie pięć osób. Jeden z pasażerów uskarżał się na dolegliwości. W trakcie badania poszkodowanego przekazano go przybyłej na miejsce zdarzenia załodze karetki pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala. Na czas działań ruch na drodze odbywał się wahadłowo.