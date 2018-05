Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, kilka dni przed śmiertelnym wypadkiem w Woli Filipowskiej sprawca tragedii targnął się na własne życie. Mężczyzna został odratowany przez miejscowych strażaków.

Do tragicznego wypadku w Woli Filipowskiej doszło we wtorek tuż przed godziną 16 na drodze krajowej 79.- Ze wstępnych informacji wynika, że 43-letni, pijany kierowca audi (miał ponad promil alkoholu we krwi) jadący w kierunku Trzebini, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas i uderzył bokiem w VW golfem, po czym zderzył się czołowo z oplem corsą - mówi Anna Zbroja, z biura prasowego małopolskiej policji.Kierowca i pasażerowie opla zginęli na miejscu. Sprawca tragicznego wypadku został ranny. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został zabrany do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 43-latek jest w stanie krytycznym.Pasażerowie VW golfa również zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.Według świadków tragedii audi jechało ponoć ponad 200 km/h, a rozpędzało się już od stacji benzynowej w Woli Filipowskiej w stronę Chrzanowa.

