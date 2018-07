Od przyszłego roku akademickiego siedziba Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera mieścić się będzie w nowoczesnym budynku usytuowanym przy al. Jana Pawła II 39a.

Po 15 latach spędzonych w budynkach przy ul. Westerplatte 11 i Filipa 25 nadszedł czas na zmianę.

Rektor uczelni, prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj w liście otwartym zapewnia, że ta zmiana przyniesie doskonałe owoce – pozwoli rozwinąć skrzydła naszym studentom, zapewni odpowiednie warunki dla wykładowców oraz usprawni pracę administracji.



Budynek nowej siedziby Wyższej Szkoły Europejskiej to nowoczesny obiekt znajdujący się w specjalnej strefie ekonomicznej i bliskim sąsiedztwie Politechniki oraz AWF w Krakowie. Władze uczelni przekonują, że będzie on godnym następcą poprzednika i dodatkowo umożliwi szybszy rozwój oraz realizację ambitnych planów edukacyjnych WSE. Ponadto, dzięki połączeniu dwóch oddzielnych siedzib, studenci i słuchacze studiów podyplomowych zyskają wspólną lokalizację, która zagwarantuje im najlepsze warunki do nauki.



Nowoczesna infrastruktura budynku to przede wszystkim profesjonalnie wyposażone sale wykładowe

i ćwiczeniowe. Czas wolny studenci będą mogli spędzić w bufecie z kawiarnią, a specjalna strefa relaksu na wolnym powietrzu pozwoli na chwilę odprężenia. Niewątpliwą zaletą jest duży, przestronny hol, który ma być miejscem spotkań, rozmów, nawiązywania relacji i wzajemnego inspirowania.



Na uwagę zasługuje też otoczenie siedziby. W pobliżu znajdują się Muzeum Lotnictwa Polskiego i Park Lotników Polskich. Wszechobecna zieleń ma nie tylko uprzyjemniać studiowanie, ale co ważniejsze ograniczać miejskie hałasy.



Nowa placówka to również udogodnienia komunikacyjne. Zaledwie 4 przystanki dzielą budynek uczelni od Ronda Mogilskiego (przystanek „Muzeum Lotnictwa” lub „AWF”), dzięki czemu dojazd z i do centrum nie będzie sprawiać trudności. Rowerzyści będą mogli zostawić swoje rowery w specjalnie wyznaczonej do tego celu strefie, a dojeżdżający samochodem nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca parkingowego.



Nie zapomniano również o potrzebach osób niepełnosprawnych. Budynek przy al. Jana Pawła II 39a zaopatrzony jest w łatwy podjazd pod same drzwi wejściowe oraz dwie windy. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu i braku progów w salach wykładowych poruszanie się po terenie uczelni nie będzie sprawiać trudności.



Nie mam wątpliwości, że nasza nowa siedziba zaoferuje zaawansowane rozwiązania, zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i naukowym oraz dydaktycznym – podkreśla rektor WSE.



