Emeryci mają źle? Takie jest powszechne przekonanie. Mimo że na emeryturę zapracowali, to zdani są na łaskę rządu. Niby mają gwarancje corocznej waloryzacji, ale ustawę zawsze można zmienić.

Czy mają mniejsze dochody niż przeciętny Polak? Przeczą temu dane GUS. Według raportu „Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r.” przeciętny mieszkaniec emeryckiego gospodarstwa domowego ma do dyspozycji 1,63 tys. zł miesięcznie(z tego 87 proc. pochodzi z emerytury, a 9 proc. z pracy najemnej). Gdy na przeciętnego Polaka przypada o 32 zł mniej.Tam gdzie zarobki przynoszą do domu pracownicy najemni, na osobę przypada 1608 zł miesięcznie (o 22 zł mniej niż u emerytów), u rolników to 1576 zł (o 55 zł mniej), a u rencistów 1296 zł (o 334 zł mniej).Lepiej niż emeryci mają tylko pracujący na własny rachunek - dysponują średnio 1919 zł miesięcznie na osobę.Skąd postrzeganie emerytów jako najbiedniejszej grupy? Bo emerytury są nominalnie niskie. Przeciętna emerytura w ub. roku wynosiła 2138 zł brutto, czyli 1773 zł na rękę. Przeciętne wynagrodzenie - 4272 zł, czyli ok. 3042 zł na rękę. Jak można mówić, że emeryci mają lepiej?Bo utrzymują sami siebie, a pracownik najemny ma dzieci. Jeśli podzieli się wynagrodzenia na kilka osób, to sytuacja prezentuje się gorzej. Gdy dwoje pracowników zarabiających po 3042 zł miesięcznie ma na utrzymaniu jedno dziecko, zarobek na osobę spada do 2014 zł. A jeśli jest dwoje dzieci, na głowę wypada już tylko 1510 zł - mniej niż średnia emerytura.Ale emeryci wydają na niektóre rzeczy więcej niż inni. Głównie na zdrowie i leczenie. W gospodarstwie emeryckim wydaje się na to średnio 112 zł na osobę miesięcznie (w tym 71 zł na leki). W domach pracowników najemnych 53 zł na osobę, a u rolników 40 zł.Gospodarstwa emeryckie są małe, liczą jedną lub dwie osoby, podczas gdy pracownicze są większe. A koszty utrzymania mieszkania są podobne. Emeryt wydaje na wszelkie opłaty średnio 296 zł miesięcznie, czyli o 81 zł więcej niż wypada na osobę w gospodarstwach pracowników i o 149 zł więcej niż wydają rolnicy. Mniej natomiast przeciętny emeryt wydaje na ubrania i obuwie (o 26 zł miesięcznie od pracowników najemnych) i mniej na transport (o 37 zł).Z porównania najnowszych danych GUS i tych sprzed 12 miesięcy wynika, że prawdopodobnie 2018 będzie pierwszym rokiem, kiedy emeryci przestaną mieć dochody większe niż pracownicy najemni, wyprzedzą ich też rolnicy. Dochody emerytów wzrosły w ub. roku o zaledwie 3,9 proc., tj. o 61 zł na rękę. To dużo mniej niż w przypadku pozostałych grup. Szybciej poprawiało się najbiedniejszym, czyli rencistom. Średni dochód w ich gospodarstwach domowych wzrósł o 131 zł, czyli o 11,3 proc.Wielu emerytów czytając te informacje będzie się oburzać. Zapewnie słusznie, bo statystyka i GUS to nie realne życie. Dlatego poniżej zamieszczamy wyniki naszej sondy.

ZOBACZ KONIECZNIE:

[cs][/cs]