Z Muszyny pojedzie wakacyjny pociąg do słowackiego Popradu

- To dobra wiadomość. Zabiegaliśmy o takie pociągi od dziewięciu lat, zarówno słowacka strona: Zita Plestinska, Patrik Pcolka, jak i polska, z burmistrzem Janem Golbą na czele i Romanem Piotrowskim. Połączenie będzie obsługiwał słowacki przewoźnik we współpracy z Kolejami Małopolskimi – zaznacza Artur Królikowski, miłośnik kolei z Muszyny, który przyczynił się do uruchomienia wakacyjnych kursów.

Bilet na trasie Poprad – Muszyna będzie kosztował 5 euro lub około 21,50 zł. Godziny odjazdów zostały dopasowane do innych połączeń. Na Słowacji można dalej pojechać do Koszyc lub tzw. Elektriczką do Starego Smokowca lub Szczyrbskiego Jeziora pod samo podnóże Tatr Wysokich. Do Muszyny będzie można też dojechać z Nowego Sącza, Tarnowa czy Krakowa i przesiąść się do pociągu w kierunku Popradu.