Za dużo słońca? 10 sposobów na oparzenia słoneczne

Lato wraz z towarzyszącymi upałami to najlepszy czas dla wszystkich amatorów opalania. Jednakże bardzo ważne jest, by robić to z głową i stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ podstawową konsekwencją nieodpowiedzialnej ekspozycji na promieniowanie UVB są oparzenia słoneczne. Objawiają się one zaczerwienieniem, dolegliwościami bólowymi, a niekiedy również – pęcherzami wypełnionymi treścią surowiczą. Istnieją jednak skuteczne sposoby na łagodzenie objawów oparzeń słonecznych – sprawdź, jakie są najlepsze!

123rf.com