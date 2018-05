Zabierając naszym pociechom gotówkę, którą otrzymały na komunię narażamy się na poważne konsekwencje. Dysponowanie majątkiem dziecka wbrew jego woli, np. wydając go na nowy telewizor czy meble to przywłaszczenie, a to jest przestępstwem zagrożonym nawet 5 latami pozbawienia wolności.

Dziecko nie ma może rozporządzać swoim majątkiem. W jego imieniu robią to rodzice lub prawni opiekunowie. Ci mają prawo nie tylko do tego, by pieniądze przechowywać, ale także do tego, by za zgodą dziecka nimi rozporządzać. I tu zaczynają się problemy. Uprawnionym będzie, na przykład zakup zabawki dla dziecka. Mówi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy.Bo jeśli pieniądze przeznaczymy niezgodnie z wolą pociechy, np. na remont mieszkania , zakup nowych mebli do kuchni czy telewizora, zgodnie z prawem dopuszczamy się przywłaszczenia, a to jest już karalne.Za taki czyn grozi nam nawet do 5 lat pozbawienia wolności.