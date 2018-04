Sieć sklepów "Żabka" już wie, jak obejść zakaz handlu w niedzielę. Sklepy spożywcze zostaną... placówkami pocztowymi. O sprawie pisze portal wiadomoscihandlowe.pl.

Jedna z bardziej popularnych sieci małych sklepów spożywczych już wie, w jaki sposób obejść zakaz handlu w niedzielę. Sklepy zostaną placówkami pocztowymi, a to oznacza, że mogą być otwarte w niedziele. Zakaz handlu nie obowiązuje właśnie w placówkach pocztowych, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach czy na stacjach paliw.Jak wynika z informacji wiadomoscihandlowe.pl, już od środy (25 kwietnia) franczyzobiorcy sieci będą otrzymywać naklejki z napisem "Placówka pocztowa", do wyeksponowania na drzwiach sklepu."Żabka" przyznaje, że umowy z operatorami pocztowymi podpisano już w 2012 roku. W sklepach można odebrać paczki od DHL lub z Poczty Polskiej, o czym informowała sama poczta. Państwowa spółka nawet namawia klientów do korzystania z usług "Żabki".- 18 kwietnia ruszyła kolejna edycja konkursu „Odbierz paczkę w Żabce i wygrywaj telefony!”, którego organizatorem jest sieć sklepów Żabka i Freshmarket. Mogą w nim wziąć udział Klienci Poczty Polskiej, którzy do 15 maja 2018 r. odbiorą przesyłki w sklepie Żabka lub Freshmarket, w ramach usługi Odbiór w Punkcie - informuje Poczta Polska na swojej stronie internetowej.- Żabka Polska podejmuje działania wspierające franczyzobiorców w wykorzystaniu możliwości stworzonych przez ustawodawcę – tłumaczy portalowi wiadomoscihandlowe.pl biuro prasowe Żabki.Co to oznacza? W praktyce za ladą sklepu w niedzielę z zakazem handlu nie będzie musiał stać franczyzobiorca, tylko każdy pracownik. Sieć zachęca franczyzobiorców do otwierania sklepów w każde święto i niedzielę bez handlu . W jaki sposób? Proponuje dodatkowe 10 proc. netto dochodu z takiego dnia.Część sklepów "Żabka" było już otwartych we Wrocławiu w niedzielę z zakazem handlu m.in. przy Galerii Dominikańskiej, na ul. Strachocińskiej i Olszewskiego. Przy otwartych sklepach tworzyły się kolejki - ludzie stali na zewnątrz.

