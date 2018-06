Po wypadku na zakopiance policja zamknęła zakopiankę pomiędzy Lubniem i Skomielną Białą. Samochody muszą jechać objazdami, na których także tworzą się korki.

W miejscu wypadku zakopianka ciągle jest nieprzejezdna. Kierowcy podróżujący do i z Zakopanego wciąż wybierają objazdy proponowane przez policję. To nie zapobiega jednak korkom, które tworzą się już w miejscowości Skomielna Biała.Utrudnienia pojawiły się również w Mszanie Dolnej. Przez tą miejscowość przebiega alternatywna trasa, którą wybiera większość kierowców. Przesunięcie ruchu z zakopianki do Mszany Dolnej przyczyniło się do zwiększenia natężenia ruchu w miejscowości i w efekcie bardzo dużych korków. Wolniej pojedziemy już od Kasinki Małej, a spowolnienia ciągną się aż do Raby Niżnej.Policja kieruje samochody na objazd przez Mszanę Dolną i Rabkę. Na tej drodze panuje jednak duży ruch . Sugerowany objazd prowadzi także przez Tokarnię i Jordanów.Droga w Tenczynie będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej kilka godzin.Informację będziemy aktualizować.

