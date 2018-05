"Zachowanie ludzi na basenie czy na saunie jest skandaliczne"- pisze nasz Czytelnik [LIST] (© pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne )

- To skandal, co wyprawiają ludzie na basenie czy w saunie. Trzeba ich uczyć zasad higieny – napisał do nas Czytelnik, Paweł. – Może byście poruszyli ten problem? Niech się też ludzie wypowiedzą - dodaje.





"– Od dłuższego czasu obserwuję, że większość osób przychodzi na pływalnię już w strojach kąpielowych. Po co więc są przebieralnie? Jak ludzie ubiorą obcisłe stroje w domu, to zanim dotrą na basen, są już one przepocone, o moczu nie wspominając. Widzę, że prysznic przed wejściem na pływalnie też często jest pomijany albo przypomina to raczej pochlapanie się niż dokładną kąpiel. Chodzi tylko o to, żeby było widać parę kropel na ciele… Zachowanie zasad higieny jest w interesie nas wszystkich. Tymczasem ludzie są zadowoleni, że oszukują i mają gdzieś regulamin, obowiązujący na basenie.

Tyle razy też przypominano, że trzeba się kąpać pod prysznicem nago. Dokładnie mydłem. Chodzi o to, żeby porządnie wyczyścić miejsca intymne. A ludzie się pluskają jak dezodorantem. Inspektor sanitarny tak bez powodu by sobie tego nie wymyślił. Ludzie, czego się tu wstydzić? Każdy ma to samo. Najważniejsze jest zdrowie. A wiele osób tego nie rozumie. Potem wszyscy narzekają, że załapią jakieś choroby skóry albo jeszcze gorsze. A sikaniu w wodzie pisać nie będą, ale to też duży problem.



Podobnie bywa w saunie. Nie wiem, po co niektórzy tam chodzą, skoro nie chcą się dostosować do zasad. Przecież nikt nikogo nie zmusza. Po pierwsze w saunie mamy tylko ręcznik. Tekstylia wywołują nieodpowiednie reakcje. To niehigieniczne. Po drugie ręcznik układamy pod całe ciało. Tymczasem niektórym pot kapie na deski. Po trzecie po wyjściu z sauny należy wziąć prysznic, a niektórzy patrzą tylko, by oszukać obsługę i od razu wskoczyć do basenu. Jacy są wtedy z siebie zadowoleni. O tym, co niektórzy zostawiają w szafkach w szatni, też można by napisać wiele. Ludzie, zastanówcie się nad tym, co robicie! Stosujcie się do regulaminów, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, po prostu na zdrowy rozsądek każdemu powinno zależeć, by w takich miejscach czuć się bezpiecznie. "



A wy, co sądzicie na ten temat? Czy pan Paweł ma rację? Czekamy na Wasze komentarze. Pan Paweł pisze, że dba o swoją kondycję. Stąd regularnie chodzi do siłowni, na basen i do sauny.

