Zaginęła 16-letnia Wiktoria Czernik. Mama apeluje o pomoc w jej odnalezieniu

Wiktoria Czernik to 16-letnia mieszkanka miejscowości Przemęczany w powiecie proszowickim. Nastolatka sprawiała mamie problemy i trafiła do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Łącznik w Nowym Sączu. W czwartek (21 marca) uciekła z ośrodka.

- Dwie godziny wcześniej przywiozłam jej do ośrodka ubrania i potrzebne rzeczy. Nic nie wskazywało na to, że zamierza uciec z ośrodka - mówi Iwona Czernik, mama Wiktorii. - Po powrocie do domu odebrałam telefon z placówki. Poinformowano mnie, że córka uciekła z trzema chłopakami.

Kobieta sprawę zgłosiła policji, a funkcjonariusze już rozpoczęli poszukiwania. Mama 16-latki apeluje też do osób, które mogły widzieć jej córkę, żeby skontaktowały się z policją, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.

- Wiktoria nie ma telefonu i nie jest możliwe jej namierzenie. Martwię się, bo nie wiem, co się z nią dzieje - podkreśla Iwona Czernik. -Chcę tylko, żeby córka odnalazła się cała i zdrowa. Dlatego apeluję o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji policji.

Wiktoria Czernik jest średniego wzrostu i ma czarne włosy sięgające poniżej ramion. Nosi mocny makijaż. Ośrodek opuściła w czarnej kurtce typu bomberka z pomarańczową podszewką, szarej bluzie i sportowym obuwiu.

