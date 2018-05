Co roku aż 5% dzieci zaginionych w naszym kraju dzieci nie udaje się odnaleźć. Te, które zobaczycie w naszej galerii zaginęły w 2017 i 2018 r. w Polsce. Może kojarzycie któreś z nich? Pomóżmy rodzicom w odnalezieniu ich pociech! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Najczęstszą przyczyną zaginięć małych dzieci jest zła opieka

Małe dzieci są stosunkowo rzadko porywane. Jeśli już - wynika to raczej z konfliktu między ojcem i matką dziecka. Porwanie rodzicielskie polega na wywiezieniu lub zatrzymaniu dziecka przez jednego z rodziców bez informowania o tym drugiego. W Polsce tego typu działanie nie jest kwalifikowane jako przestępstwo - jedynie jako forma zaginięcia. Małe dzieci najczęściej giną w wyniku nieprawidłowej opieki. Rodzice tracą na chwilę z oczu malucha i nie są w stanie go później odnaleźć. Na szczęście w większości przypadków zgubione maluchy odnajdują się całe i zdrowe.



Wśród nastolatków najczęstszą przyczyną zaginięć są ucieczki z domu.



Jak nie dopuścić do zaginięcia?

Fundacja ITAKA (Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych) opublikowała specjalny poradnik dotyczący zapobiegania zaginięciom dzieci. Według specjalistów najważniejsza jest pierwsza godzina od zaginięcia. Jeżeli dziecko zniknie z pola widzenia, najpierw trzeba przeszukać okolicę i wypytać przechodniów. W przypadku, gdyby takie działania nie przyniosły oczekiwanego skutku, konieczne jest zgłoszenie sprawy policji.



Bardzo ważne jest nauczenie dziecka obchodzenia się z zaczepiającymi je dorosłymi. Dziecko musi jak najwcześniej poznać adres zamieszkania, telefon i nazwiska opiekunów. Maluch powinien pamiętać numer telefonu do rodziców.



Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego został ustanowiony w 1983 r. przez urzędującego wówczas Prezydenta USA Ronalda Reagana. Wprowadzono go na pamiątkę głośnego zaginięcia - chodzi o 6-letniego Etana Patza, który zaginął 25 maja 1979 r. Wizerunek Etana był pierwszym, jaki umieszczono na kartonach z mlekiem. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań nie udało się odnaleźć chłopca.

