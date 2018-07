Biedronka wprowadziła zakaz fotografowania i filmowania, lecz zakaz nie dotyczy robienia zdjęć i nagrywania produktów oraz ich cen. Co ciekawe zakaz powstał po nagłośnieniu przez internautów problemu bezpieczeństwa w sieci dyskontów, którzy zwracają uwagę na porozkładane na ich terenie palety z towarem, blokujące wyjścia ewakuacyjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Sieć Biedronka tłumaczy, że te dwie sprawy nie mają ze sobą związku, a zakaz fotografowania i nagrywania wprowadzony został w trosce o ochronę wizerunku klientów i pracowników oraz ochronę systemów bezpieczeństwa.

Zakaz fotografowania i nagrywania w Biedronce

Zakaz fotografowania w trosce o ochronę wizerunku?

W sklepach Biedronka można robić zdjęcia produktów oraz ich cen, co jasno komunikujemy zarówno klientom, jak i naszym pracownikom. Natomiast ogólny zakaz fotografowania - z wyłączeniem produktów oraz ich cen - wiąże się z prawem do ochrony wizerunku naszych klientów i pracowników oraz ochroną systemów bezpieczeństwa" - informuje Arkadiusz Mierzwa, kierownik ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska, w odpowiedzi na zapytanie serwisu WP.pl.

Tu przykładowe zdjęcie z Biedronki z zastawionym wyjściem ewakuacyjnym. Takich przykładów jest więcej. Co cieszy mnie osobiście, ludziom nie jest wszystko jedno, rynek jak widać weryfikuje zachowanie sklepów i mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej. pic.twitter.com/kkMEeDu7dn — Wolny rynek (@wolny_rynek) 3 lipca 2018

Robienie zdjęć a UOKIK

- Sklepy nie mogą zakazywać takich praktyk. Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możliwość swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produktu. Musi mieć więc możliwość porównania, co może zrobić na różne sposoby, także poprzez aplikacje czy zdjęcia – podkreślał wówczas Marek Niechciał, prezes UOKiK.

O problemiezrobiło się głośno w sieci, a w portalu wykop.pl powstała inicjatywa pod tagiem, gdzie użytkownicy serwisu dzielą się zdjęciami zwracającymi uwagę na porozkładane palety z towarem w miejscach, gdzie nie powinny stać. Towar blokuje wyjścia ewakuacyjne oraz urządzenia przeciwpożarowe. Problem nasila się głównie przed weekendami i niedzielami bez handlu. Wówczas towarów jest tak dużo, że w sklepie panuje prawdziwy ścisk.Jeden z użytkowników serwisu, zebrał zdjęcia obrazujące pozastawiane wyjścia ewakuacyjne w sklepach sieci Biedronka i zgłosił łamanie przepisów przeciwpożarowych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy przekazali fotografie do prezesa Jeronimo Martins Polska S.A., jako "potwierdzenie skali problemu". Ponadto Komendant Główny PSP wezwał do zapewnienia klientom i pracownikom możliwości ewakuacji w razie pożaru, uczulając na skutki prawne dalszych zaniechań. Ponadto PSP informuje, że w marketach będą kontynuowane diałania związane z kontrolowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w marketach.Komunikat, który zaczął pojawiać się na kartkach w sklepach sieci Biedronka wygląda następująco:Internauci twierdzą, że pojawienie się zakazu fotografowania, ma związek z krążącymi w sieci zdjęciami z zastawionymi wyjściami ewakuacyjnymi w dyskontach. Jednak jak podaje serwis WirtualnaPolska.pl takie działanie toDziałania dyskontu Biedronka mogą mieć związek z, który w lutym 2018 poprosił przedsiębiorców prowadzących duże sieci handlowe o wyjaśnienia dotyczące skarg klientów na zakaz fotografowania produktów i ich cen w sklepach. Dochodziło bowiem do sytuacji, że

