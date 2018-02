ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE obowiązuje od 1 marca 2018 roku. W które niedziele nie zrobimy zakupów? Przygotowaliśmy dla was specjalny KALENDARZ, w którym znajdziecie zaznaczone niedziele objęte zakazem handlu.

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE 2018. W które niedziele nie zrobimy zakupów? [daty, KALENDARZ, lista dni]

Gdzie zrobimy zakupy w niedziele? - LISTA MIEJSC

ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELE 2018. GDZIE ZROBIMY ZAKUPY W WARSZAWIE? Które sklepy i galerie handlowe będą czynne w niedziele?

Od 1 marca 2018 nie będziemy mogli robić zakupów w niedziele. Sklepy już szukają metod na obejście nowej ustawy.Pojawiają się stwierdzenia, że sklepy odzieżowe i tak będą czynne, ale w formie tzw. "showroomów", czyli że na miejscu będziemy mogli przymierzyć dane ubranie i je zarezerwować, ale kupimy je przez internet a nie w sklepowej kasie. Według ekspertów zakaz handlu w niedziele to także większa szansa dla sklepów internetowych. -Zamknięcie sklepów w niedziele może dać impuls do rozwoju internetowych sklepów spożywczych oraz zmienić zakupowe przyzwyczajenia Polaków – być może będziemy chętniej kupować artykuły codziennego użytku online – komentuje Marcin Jędrzejak, ekspert ds. prawa w Trusted Shops, firmie oferującej gwarancję zwrotu pieniędzy klientom sklepów internetowych. Ta firma przygotowała także kalendarz niedziel, w które nie zrobimy zakupów w roku 2018, 2019 i 2020. Znajdziecie go w galerii zdjęć.Wyjątek od ustawy o zakazie handlu w niedziele stanowią m.in. piekarnie, restauracje, kawiarnie (a więc np. strefy gastronomiczne w centrach handlowych), strefy rozrywkowe (kina, bawialnie dla dzieci) czy kwiaciarnie.