W 2018 roku nie we wszystkie niedziele można będzie zrobić zakupy. Sejmowa ustawa wyznaczyła niedziele z zakazem handlu. - Jeżeli chodzi o restauracje, to zakaz handlu w niedziele może nam zdecydowanie pomóc i tak też są przewidywania- tłumaczy w rozmowie z AIP- Arkadiusz Krupicz, Pyszne.pl

W 2017 to kobiety w rolach główych przyciągały ludzi do kin

W 2018 r. ograniczenie zacznie obowiązywać od marca, gdy dwie niedziele będą wyłączone z handlu. Najwięcej niedziel z zakazem handlu będzie w kwietniu - aż 4. Z kolei w lipcu i wrześniu nie zrobimy zakupów w trzy niedziele. Ustawa sejmowa ogranicza też godziny otwarcia sklepów . W Wielki Piątek 31 marca godziny handlu skrócono do 14. W 2018 roku przypadną 23 niedziele z zakazem handlu. Ustawa zakłada stopniowe ograniczenie niedziel handlowych.W przyszłym roku sklepy będą otwarte tylko w jedną niedzielę w miesiącu, a za dwa lata zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele w roku, z wyjątkiem przedświątecznych niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. Spod zakazu handlu w niedziele wyłączone zostaną punkty, w których przeważa działalność gastronomiczna. Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w których duże sklepy wykorzystają swoje piekarnie do prowadzenia handlu w całym sklepie, do ustawy wprowadzono poprawkę, która definiuje, że piekarnie, cukiernie czy kwiaciarnie będą mogły być czynne, tylko, jeśli działalność piekarnicza czy kwiaciarska jest dominującą w danym sklepie.- W niedziele w Niemczech nie zrobimy zakupów, tak jak już niedługo w Polsce i dzięki temu obserwujemy na naszej niemieckiej platformie największą ilość zamówień właśnie w niedziele, więc mamy nadzieje, że w Polsce też nastąpi taki efekt- tłumaczy Krupicz.