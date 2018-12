Zakochaj się w odkurzaniu

O zabrudzenia na podłodze w domu nietrudno, ponieważ sami je generujemy. Abstrahując od kurzu, który pojawia się wszędzie tam, gdzie są ludzie, to rano przygotowując śniadanie czy kawę nietrudno o drobne zabrudzenia na podłodze. Kiedy mamy małe dzieci, to śniadanie staje się polem kuchennej walki, a podłoga poligonem :) Wydawać by się mogło, że po wyjściu domowników podłogi zaznają chwili oddechu. Nic bardziej mylnego, ponieważ wówczas na podłogach osiada wzbity ruchami powietrza kurz, a jeżeli posiadamy zwierzęta, to wiemy co znaczy pozostawiana na podłodze cały rok sierść. Powrót do domu jest kolejną, potężną dawką zabrudzeń przynoszonych z zewnątrz. W zimie doskonale znamy charakterystykę nanoszonych na butach piasku czy soli. Kojarzycie to niemiłe uczucie chrzęszczenia pod kapciami? Tak, tak, wita się z wami codzienny brud.

Rozwiązanie

Jest banalnie proste – częste odkurzanie. Kilka minut tańca z rurą odkurzacza np. raz na dwa dni, taki kwadransik i… po problemie. Nie powiedział tak nikt szczerze i z przekonaniem. Wiecie dlaczego? Ponieważ w samodzielnym odkurzaniu nie ma nic fajnego. Huk, obserwacja podłogi, machanie rurą i… po schowaniu odkurzacza stwierdzenie „jeszcze tam zostało”. Tyle z rozważań na temat atrakcyjności tej czynności. Teraz przechodzimy do tego, co tracimy bezpowrotnie – czas. Możemy go spożytkować jak chcemy. Każdy, kto ten kwadrans walki z odkurzaniem bagatelizuje powinien dokonać prostego rachunku. Piętnaście minut odkurzania raz na dwa dni to w ciągu roku ok. 45 godzin… To tak, jakby z jednego weekendu w roku zostały nam tylko 3 godziny! Warto? Nie! Jak temu przeciwdziałać? Dać sobie pomóc.

Robot

Firmą, która spopularyzowała roboty odkurzające jest amerykański iRobot, który nieprzerwalnie od 2002 roku produkuje gamę modeli Roomba. Obecnie produkty firmy są niebywale efektywne, a to, co wyróżnia markę na tle konkurencji to jakość wykonania, dokładność działania oraz usługi posprzedażowe. Za efektywnością pracy robotów stoją lata doświadczenia inżynierów, którzy produkowali urządzenia dla NASA czy służb mundurowych. Dziś skupimy się na modelach podstawowych Roomba serii 600, które stanowią doskonały początek przyjaźni z robotem.

Seria 600 to podstawa!

Technologicznie każdy model iRobota Roomba opiera swoją pracę na opatentowanym przez firmę 3-stopniowym systemie odkurzania. W jego ramach wirująca szczotka boczna zbiera pojawiające się na trasie robota oraz wzdłuż ścian i w rogach zabrudzenia. Następnie są one kierowana w stronę dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek, które podnoszą zabrudzenia, aby wraz z pomocą silnika ssącego umieścić w szczelnym zbiorniku. Za nawigację w pomieszczaniach odpowiada w robotach Roomba serii 600 system iAdapt. Powstał on w oparciu o algorytm poruszania się robota iRobot Ariel.

Jego zadaniem było przeszukiwanie terenów zaminowanych, więc nie mógł pominąć nawet skrawka powierzchni. Roboty Roomba serii 600 traktują więc zabrudzenia jako elementy, które mogą doprowadzić do eksplozji naszego gniewu. Podobnie jak cała gama produktowa objęte są również kompleksową obsługą posprzedażową, która sprawi, że staną się pomocnikami na lata. Dowodem na to jest przyznawane firmie w Polsce kolejny rok z rzędu odznaczenie Dbamy o Jakość Obsługi.

Podstawowe w gamie produktowej są modele Roomba 605 i 606. Posiadają ona na obudowie trzy przyciski. Clean – odpowiada za uruchomienie pełnego cyklu sprzątania, Spot – za tryb czyszczenia punktowego (ok. 1,5 mkw) oraz Dock. Ten ostatni wyśle robota do stacji dokującej na żądanie użytkownika, ponieważ robot po skończonym cyklu pracy wróci do niej samodzielnie. Rozwinięciem tych produktów są modele Roomba 615 oraz 616, które posiadają wygodną rączkę ułatwiającą przenoszenie robota, np. na inną kondygnację lub w miejsce , w którym chcemy uruchomić tryb sprzątania punktowego. Niezwykle przydatną funkcją robotów jest możliwość nadawania im harmonogramu prac na 7 dni tygodnia, aby robot samodzielnie rozpoczynał i kończył pracę np. pod naszą nieobecność. Funkcja ta występuje od modelu Roomba 651 wzwyż. Zarządzanie pracą urządzeń z poziomu telefonów komórkowych zawitało również do świata domowych robotów. Jednak firma iRobot postanowiła wycisnąć z tego rozwiązania jak najwięcej pozytywów dla użytkownika. Dzięki aplikacji iRobot HOME można wygodnie na ekranie smartfona m.in. ustawić harmonogram, włączyć robota z dowolnego miejsca na ziemi, sprawdzić jego stan, zamówić części eksploatacyjne czy też skorzystać z pomocy technicznej. Dodatkowo moduł łączności bezprzewodowej pozwala na aktualizowanie oprogramowania robota. Dzięki temu np. podstawowe modele z modułem Wi-Fi – Roomba 671, 675, 676 – otrzymały aktualizację, która wydłużyła ich czas pracy do 90 minut. Najwyższe obecnie w gamie modeli serii 600 są modele Roomba 695 i 696. Charakteryzują się odświeżonym designem, modułem łączności bezprzewodowej oraz wyposażeniem. W zestawie znajduje się bardzo przydatne akcesorium – Wirtualna Ściana Dual Mode. Pozwala ona na ograniczenie terenu pracy robota w jednym z dwóch trybów – wiązki prostej o długości 3m, lub okrągłej (promień 60 cm), która idealnie odgrodzi robota np. od psiego posłania czy kocich misek.

Czy trzeba czegoś więcej na początek przygody z robotami domowymi? Tak, i iRobot to zapewnia! Obecnie większość dostępnych na rynku egzemplarzy robotów domowych została już wyposażona w opatentowany przez firmę system Dirt Detect, który odpowiada za to, że Roomba samodzielnie znajdzie miejsca silniej zabrudzone (np. przy wejściu) i zintensyfikuje na nich swoją pracę. Roboty domowe powstały, aby nam pomagać. Wystarczy im na to pozwolić!