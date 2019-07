Zarabiają miliony po śmierci. TOP 10 milionerów, których majątki wciąż rosną. Kto zgarnia najwięcej?

2. Elvis Presley 8 stycznia 1935 – 16 sierpnia 1977 Dochody: 40 mln dol. Ikona popkultury nawet 40 lat po śmierci zarabia na sprzedaży swoich płyt. Rocznie sprzedaje ponad milion albumów. Największa część dochodów Elvisa Presleya pochodzi ze sprzedaży biletów do Graceland, jednej z posiadłości, oraz nowego centrum rozrywkowego Elvis Presley’s Memphis. Elvis wiecznie żywy.

1. Michael Jackson 29 sierpnia 1958 – 25 czerwca 2009 Dochody: 400 mln dol. Michael Jackson to niekwestionowany Król Popu, który swoje płyty będzie sprzedawał do końca świata i jeden dzień dłużej. Nagrał tak wiele utworów, że pośmiertnie wydano nowe, nigdy niesłyszane utwory, które wzbudziły nie lada zainteresowanie. Duża część przychodów pochodziła również z udziałów w EMI Music Publishing, które odkupił Sony, a także filmu Michael Jackson Halloween, który nakręcony w 2017 roku ma być powracającym hitem na miarę „Kevina samego w domu”.

3. Arnold Palmer

10 września 1929 – 25 września 2016

Dochody: 35 mln dol.

Światowej sławy golfista. Czterokrotny zwycięzca prestiżowego turnieju US Masters. Już za życia wpadł na pomysł jak przerodzić popularność i własną markę osobistą na dochodowy biznes. Stworzył i wypromował napój z mrożonej herbaty i lemoniady, które firmował własnym nazwiskiem. W tym roku do grona promowanych produktów należy dopisać piwo stworzone we współpracy z MolsonCoors. Nazwisko Palmer wciąż przyciąga tłumy.

4. Charles Schulz

26 listopada 1922 – 12 lutego 2000

Dochody: 34 mln dol.

Snoopy i inne fistaszki w dalszym ciągu zarabiają grube miliony. DHX Media zapłaciło 345 mln dolarów w 2017 roku, aby przejąć 80 % biznesu związanego z serią „Fistaszki”.

5. Bob Marley

6 lutego 1945 – 11 maja 1981

Dochody: 23 mln dol.

Muzyk za życia zarabiał na sprzedawaniu swojej muzyki. Po śmierci zbiera krocie za sygnowane jego imieniem słuchawki, produkty z marihuany i akcesoria do palenia. Wizerunek wyluzowanego jamajczyka widnieje na koszulkach, bluzach, plakatach i innych materiałach promocyjnych.