Żarty na Prima Aprilis 2019. Najciekawsze żarty w historii

Uprawa makaronu Już w 1957 r. inwencją twórczą błysnęła brytyjska stacja telewizyjna BBC. To ona zapoczątkowała żarty na Prima Aprillis. W trakcie programu "Panorama" powszechnie rozpoznawalny prezenter Richard Dimbleby poinformował osłupionych telewidzów, że dzięki bardzo łagodnej zimie rolnicy z południowej Szwajcarii mają w tym roku bardzo dobre zbiory... spaghetti. Pokazano rolników, z zadowoleniem zdejmujących zwisający z drzew makaron. Żart Prima Aprillis chwycił, wiele osób się nabrało. Do stacji dzwonili widzowie z pytaniami, jak właściwie uprawia się własne drzewko spaghetti. To był jednak ostatni taki kawał BBC.

Sporą kreatywnością związaną z czasem wykazała się także australijska telewizja ABC w 1975 roku. Podczas nadawania programu "This Day Tonight" oznajmiła, że w kraju zmieniony zostanie... sposób liczenia czasu na dziesiętny. Efekt? Minuta ma teraz liczyć 100 sekund i analogicznie - godzina to będzie 100 minut. Z kolei liczba godzin w dobie zmniejszy się do 20. Dla wzmocnienia przekazu urząd miasta Adelaide zaprezentował nowy, 10-godzinny zegar. Nie wszyscy od razu zorientowali się, że to żart.

Rzekoma rządowa łaska

Wszyscy wiedzą, że w Chinach rządzi komunistyczny reżim, skupiający w swoich rękach wszystkie media. Czasem jednak, w okolicznościach lżejszej wagi (czyli np. 1 kwietnia), rządowe gazety mogą się mocno odchylić od oficjalnej linii. W 1993 roku w Prima Aprilis jedna z gazet powiadomiła, że chińscy naukowcy, mogący się pochwalić stopniem doktora, nie muszą przestrzegać restrykcji dotyczących jednego dziecka. Wszystko po to, by zachęcić inteligencję do zamieszkania w Państwie Środka. Chiński rząd zareagował błyskawicznie i rewolucyjną informację zdementował.

Myszka komputerowa telefonem?

Producent sprzętu komputerowego Razer wpadł na ciekawy pomysł, prezentując film zgodnie z którym myszka komputerowa może też pełnić funkcję telefonu komórkowego.

Disneyland i Lenin

Całkiem udany żart na Prima Aprillis ma też w swoim dorobku irlandzki dziennik "Irish Times". W połowie lat 90. na swoich łamach napisał, że Disney chce kupić od rosyjskiego rządu zabalsamowane ciało Włodzimierza Lenina. Z mauzoleum na Placu Czerwonym miało trafić do swojego odpowiednika w Disneylandzie. Zgodnie z opisem zwłoki przywódcy rewolucji bolszewickiej miały zostać oświetlone światłem stroboskopowym, a turyści mogliby kupić koszulki z jego podobizną.