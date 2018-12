Zbierają pieniądze, żeby odbudować Gawęckówkę. Możemy dołożyć swoją cegiełkę

Mijający rok ciężko doświadczył 29-letnią Natalię Gawęcką, która sama wychowuje ośmioletnią córkę Igę. 1 grudnia ogień strawił ich dom i jedyne źródło utrzymania - Pensjonat Gawęckówka w miejscowości Krzyżówka.

- Minął niespełna miesiąc ale wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się stało. W końcu zaczęło się układać i mimo wysokich kredytów, które zaciągnęłam, żeby ulepszyć pensjonat i dobudować salę na imprezy okolicznościowe, wiedziałam że będzie tylko lepiej - mówi Natalia Gawęcka. - Wszystko przekreślił pożar. To ostatnie czego się spodziewałam.

Ogień pojawił się na poddaszu w drewnianej części pensjonatu. Bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Na szczęście pani Natalia w porę się zorientowała i uciekła z płonącego pensjonatu razem z córeczką.

Mimo ośmiogodzinnej walki 80 strażaków części budynku, w której mieszkały Gawęckie i gdzie prowadziły agroturystykę, nie udało się uratować. - Spłonęło też zaplecze kuchenne, bez którego nie mogę uruchomić ocalałej sali wybudowanej z myślą o imprezach okolicznościowych - ubolewa Gawęcka. - Tylko dzięki ludziom o ogromnym sercu udało się zabezpieczyć pokrycie dachu nad nową częścią, które zostało nadpalone. Mimo to nie mam jak go wykorzystać.

Tragedia, która dotknęła panią Natalię, początkowo ją załamała. Szybko jednak postanowiła, że odbuduje pensjonat i stanie na nogi. Jednak bez pomocy innych jest to niemożliwe. Kobieta trzy lata temu kupiła pensjonat obciążony hipoteką, przez co nie otrzyma odszkodowania.

- Nadzieję dają mi bliscy i zupełnie obce osoby, które natychmiast wyciągnęły pomocną dłoń - przyznaje Gawęcka. - Założyli internetowe zbiórki i prowadzą licytacje na Facebooku. Wielu gości, którzy wpłacili zaliczki na zimowy pobyt u mnie, nie chciało zwrotu. Mówili, że to ich wkład w odbudowę pensjonatu.

Młoda mama przyznaje, że nie spodziewała się tak dużego wsparcia. Każdemu dziękuje za okazane serce. Zapowiada, że po odbudowaniu pensjonatu przeznaczy jedną ze ścian na podziękowania.

- Wypiszę na niej wszystkich, którzy dołożyli swoją cegiełkę - zapewnia pani Natalia.

Najbliższą okazją na wsparcie odbudowy Gawęckówki będzie organizowany przez firmę Only Futbol Sportowy Koncert Charytatywny. Odbędzie się on 5 stycznia w Pijalni Głównej, a poprzedzi go turniej piłkarski drużyn z rocznika 2010 i 2011.

- Natalia jest moją koleżanką, a kiedy dowiedziałem się, co spotkało ją i jej córeczkę, postanowiłem jakoś pomóc - mówi Stanisław Szpyrka, właściciel firmy oraz trener piłki nożnej ze Stróż. - Do głowy sam przyszedł pomysł turnieju połączonego z koncertem charytatywnym.

W turnieju powalczy 8-10 drużyn, a wpisowe jakie muszą wnieść zostanie przekazane na odbudowę pensjonatu w Krzyżowce. Natomiast od godz. 15 do 22 w Pijalni Głównej przy krynickim deptaku odbędą się koncerty oraz liczne atrakcje.

- Na scenie pojawi się na pewno zespół Magik Band. Przed gwiazdą wieczoru, a będzie nią Michał Szczygieł, sądeczanin i finalista The Voice of Poland, nagrodzimy młodych piłkarzy i podziękujemy darczyńcom - zapowiada Szpyrka. - Będzie też loteria fantowa oraz licytacje. Ustalamy kolejne atrakcje i artystów, ale jedno jest pewne, nudno nie będzie.

Przy wejściu do Pijalni Głównej zbierane będą datki do puszki. Osoby, które chciałyby przeznaczyć fanty na loterię i licytacje mogą w tej sprawie dzwonić na numer 537 734 444. Dodatkowe informacje są też dostępne na Facebooku w otwartej grupie: Licytacje na pomoc w odbudowie pensjonatu „Gawęckówka u Natalii”. Tam też można nabyć wiele ciekawych przedmiotów, czy voucherów, a pieniądze z ich zakupu zasilą odbudowę pensjonatu. Wśród nich jest Pas Mistrza IBC, który bokser Paweł Kołodziej zdobył 20 czerwca 2009 r. w Rudzie Śląskiej pokonując po 12 rundach Romana Kracika.

Pomóc w odbudowie Gawęckówki można też wpłacając pieniądze na numer konta: 60 1020 3453 0000 8102 0183 0033.

DZIEJE SIĘ W NOWYM SĄCZU - SPRAWDŹ

FLESZ: Koniec sztucznych ogni na Sylwestra