Zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Ukrainie

Fundacja Bratnia Dusza w ciągu ostatnich czterech lat zebrała i przekazała Polakom mieszkającym na Ukrainie kilkadziesiąt ton darów. Często wraca w te same miejsca, ale potrzebujących cały czas przybywa, a do Iwony Romaniak, prezeski fundacji płyną kolejne prośby o pomoc. Dlatego też zorganizowała kolejną akcję charytatywną i apeluje do sądeczan, by wzięli w niej aktywny udział.

- Cały czas dzwonią i piszą do nas nowe osoby. Ostatnio dostaliśmy list od księdza Legowicza, który posługę pełni na byłych terenach Polski - okolice Grabownicy, Nowego Miasta. Tam mamy około stu polskich rodzin. Byliśmy tam ostatnio. Tam jest skrajna bieda. Ludzie nie mają co jeść - mówi Iwona Romaniak, prezeska Fundacji Bratnia Dusza. - Kto w tych czasach nie ma co jeść w Polsce? Oni proszą o proste rzeczy: ręcznik, kaszę, makaron, mleko, cukier. U nas każdy to ma.

Prezeska Bratniej Duszy dodaje, że każda pomoc i dar, jest jak na wagę złota. Czasem to zaledwie wydatek kilku złotych, a obdarowanemu sprawia ogromną radość. Odzież, środki czystości i opatrunkowe, zabawki, przybory szkolne, żywność z długim terminem przydatności, a także słodycze można przynieść do Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szedzkiej 2 w Nowym Sączu. Zbiórka darów potrwa do 20 czerwca.

Następnie, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku i poprzednich latach, wolontariusze Fundacji Bratnia Dusza, zebrane rzeczy przewiozą na Ukrainę. Towarzyszyć będą im motocykliści z całej Polski. Wyjazd zaplanowano na koniec czerwca.