Zdrowe odżywianie - na jakie cechy sprzętów AGD zwrócić uwagę, jeśli chcemy przygotowywać pełnowartościowe posiłki?

Zupa z klopsikami z indyka i tortellini, pizza na cieście brokułowym, smoothie bananowo-daktylowe – brzmi jak ambitne zadanie? Niektórych do wypróbowania nowego przepisu zniechęca większa liczba składników czy szacowany czas przygotowania potrawy. Dietetycy klubu FC Barcelona na potrzeby zainicjowanej przez Beko kampanii pod hasłem #jedzjakmistrz opracowali kilkadziesiąt kulinarnych pomysłów na pożywne, zdrowe dania dla najmłodszych. Beko podpowiada z kolei, jakie funkcje i technologie sprzętów AGD pomogą je przyrządzić.

Piekarnik z termoobiegiem, blender ręczny i soup maker – to te z domowych urządzeń, które respondenci uważają za najbardziej ułatwiające przygotowanie zdrowych dań. Na jakie cechy warto zwrócić uwagę?

PIEKARNIK

Aż 67 procent matek, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym w ramach akcji Beko #jedzjakmistrz wskazuje piekarnik z termooobiegiem jako sprzęt AGD, który uważa za pomocny w przyrządzaniu wartościowych potraw. Termoobieg to dziś standard wyposażenia piekarnika, są jednak inne funkcje i technologie, które mogą okazać się niezwykle przydatne.

Jeśli zależy nam, by składniki dania zachowały swoje wartości odżywcze, dobrym rozwiązaniem jest piekarnik parowy. Posiada specjalny program, dzięki któremu gotowanie na parze jest krótsze i bardziej dokładne. Możliwe jest to dzięki kilku punktom uwalniania pary.

Znakomitą pomocą dla rodzin z dziećmi mogą się okazać piekarniki Beko z technologią Split & Cook. Pozwala ona na pieczenie dwóch potraw jednocześnie, bez mieszania się aromatów. Możemy więc w tym samym czasie włożyć do komory urządzenia na przykład łososia i babeczki. Co ciekawe, obie potrawy wcale nie muszą być pieczone w tej samej temperaturze!

W równomiernym, efektywnym rozprowadzeniu temperatury wewnątrz piekarnika pomoże technologia SURF, czyli specjalne otwory w bocznych ścianach piekarnika. Dzięki niej idealnie dopieczemy wszystkie dania, także wtedy, gdy pieczemy je na różnych poziomach.

Na rynku dostępne są też piekarniki Beko z unikalną funkcją Pizza Pro, dzięki której przyrządzimy przepyszną pizzę w 5 minut. Dedykowany program nagrzeje wnętrze urządzenia aż do 310⁰C, a specjalny kamień zaabsorbuje niechcianą wilgoć z ciasta.

BLENDER

Blendery są doskonałą pomocą kuchenną w przygotowywaniu zup, dipów czy owocowych i warzywnych koktajli. Okażą się niezawodne, gdy chcemy wypróbować na przykład jeden z przepisów dietetyków FC Barcelony na pyszne obronne smoothie lub dip z pieczonych buraków. Blendery Beko są poręczne, estetyczne i – co szczególnie ważne dla rodziców – ich elementy wykonane z plastiku/tworzyw nie zawierają BPA, czyli związku uznawanego za szkodliwy, szczególnie dla dzieci.

Aż 65 procent ankietowanych mam uważa blender ręczny za urządzenie ułatwiające i przyspieszające przygotowanie zdrowych dań. Poza tradycyjnymi, kuchennymi (kielichowym, ręcznym czy mikserem), występują także w wersji „to go”, dzięki czemu przygotowany w nich napój np. smoothie możemy zabrać ze sobą, gdy wychodzimy z domu.

LODÓWKA

Nawet najlepszy przepis się nie sprawdzi, jeśli składniki, z których zamierzamy przygotować danie nie będą świeże. Pomoże w tym komora EverFresh+, zaprojektowana przez Beko, by wydłużyć możliwość przechowywania warzyw i owoców nawet do 30 dni. Uszczelka umieszczona wokół pokrywy szuflady oraz specjalnie wytłoczona i perforowana pokrywa gwarantują bardzo wysoki poziom wilgotności w środku komory oraz minimalizują wahania temperatury. To idealne warunki do przechowywania warzyw i owoców. Jeśli natomiast zdarzy nam się kupić nie w pełni dojrzałe produkty, światło o niebieskim zabarwieniu w lodówkach Beko (Active Fresh Blue Light) zapewni ciągłość procesu fotosyntezy. Działa tak samo, jak światło słoneczne, umożliwiając warzywom i owocom zachowanie wartości odżywczych. Pietruszka po kilku dniach wypuści natkę, a rzodkiewki będą kolorowe i soczyste.

SUOP MAKER

Jesień i zima to czas, w którym każdy rodzic najchętniej sięga po rozgrzewające zupy, kremy z warzyw czy przeciery dla najmłodszych. Beko wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i dzięki Soup Makerowi pozwala na szybsze i łatwiejsze przygotowanie codziennych posiłków. Wygodny termoodporny kielich, który wytrzymuje duże ciśnienie oraz zmiany temperatur i bogata oferta programów oraz trybów pracy dostępnych w urządzeniu sprawia, że przygotowanie zupy nigdy nie było prostsze! Co ciekawe, po przygotowaniu posiłku Soup Maker utrzyma je w odpowiedniej temperaturze nawet do 40 minut, dzięki czemu będziesz mogła przygotować inne części obiadu bez obawy, że pierwsze danie wystygnie. Dodatkowo elektroniczny wyświetlacz i program auto clean czynią to urządzenie niezwykle łatwym i przyjemnym w użyciu.

Dodatkowe informacje:

Dzieci jedzą to, co ich mistrzowie – to myśl przewodnia kampanii Beko #jedzjakmistrz (ang. #EatLikeAPro), realizowanej przez Beko z udziałem zawodników i ekspertów klubu FC Barcelona. Prowadzona na całym świecie akcja ma pomóc rodzicom w zdrowszym żywieniu ich dzieci. Dietetycy klubu opracowali kilkadziesiąt przepisów na zdrowe, smaczne dania dla najmłodszych, a piłkarze zachęcają do ich wypróbowania i włączenia do diety. W Polsce na zlecenie Beko przeprowadzone zostało dodatkowo badanie dotyczące nawyków żywieniowych dzieci. Marka, wspólnie z ekspertami i zawodnikami FC Barcelony, poprzez kampanię Beko #jedzjakmistrz podejmuje walkę z jednym z największych wyzwań współczesnego stulecia – problemem rosnącej otyłości wśród dzieci.