Żegiestów. Zderzenie czołowe samochodów osobowych. Nikt nie ucierpiał w wypadku[ZDJĘCIA]

We wtorek 12 lutego około godz. 14.50 w miejscowości Żegiestów w gminie Muszyna doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów Audi A6, oraz Fiat Fiorino. Samochodami podróżowali tylko kierowcy, którzy opuścili pojazdy przed przybyciem zastępów straży. Na miejscu pojawiły się zastępy JRG w Krynicy Zdroju i OSP Żegiestów, które zabezpieczyły miejsce zdarzenia oraz usunęli plamy płynu chłodniczego. Kierujący nie skarżyli się na żadne dolegliwości. Samochody zostały zepchnięte na jeden pas jezdni, a ruch odbywał się wahadłowo do momentu przyjazdu pomocy drogowej.