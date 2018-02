Zespół Turbo to legenda polskiego rocka. Gitarzysta grupy, Wojciech Hoffmann, gość programu MUZOtok: - Gdy słyszę na koncercie, jak wszyscy śpiewają "Dorosłe dzieci", to jestem przeszczęśliwy. Na kanapie w programie obok Wojtka Hoffmanna usiadł też muzyk młodszego pokolenia gitarzystów, czyli Sławomir Papis z Internal Quiet. Jak się gra na wspólnej trasie z młodymi? - Lubimy się bardzo. Fajnie się rozumiemy z młodszymi muzykami - zapewnia Wojtek, weteran polskiego rocka. Gitarzysta zapewnia, że Turbo pomaga młodszym muzykom. - Bywa tak, że udostępniamy im sprzęt, nie każdy to robi - dodaje.

