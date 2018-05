Zielone Świątki 2018 przypadają w niedzielę, 20 maja - jest to jednocześnie niedziela z zakazem handlu. Gdzie będzie można zrobić zakupy 20.05.2018? Sprawdźcie listę sklepów otwartych w Zielone Świątki.

Zielone Świątki 2018 zawsze wypadają w niedzielę

Zielone Świątki 2018: święto Zesłania Ducha Świętego

Zielone Świątki 2018: sklepy czynne, sklepy otwarte

ZIELONE ŚWIĄTKI 2018. BIEDRONKA

ZIELONE ŚWIĄTKI 2018. LIDL

ZIELONE ŚWIĄTKI 2018. KAUFLAND

ZIELONE ŚWIĄTKI 2018. TESCO

ZIELONE ŚWIĄTKI 2018. AUCHAN

W najbliższą niedzielę, 20 maja przypadają Zielone Świątki. Jest to ustawowo dzień wolny od pracy, wszystkie sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Tesco, Auchan, Real czy Carrefour będą zamknięte. Z pewnością zakupy będziemy mogli zrobić w sklepach Żabka czy Freshmarket.Zielone Świątki to święto ruchome. Oznacza to, że jego data jest związana z terminem Wielkiejnocy. W tym roku Niedziela Wielkanocna miała miejsce 1 kwietnia. Zielone Świątki obchodzi się 49 dni (7 tygodni) później.Zielone Świątki, czyli tak naprawdę Zesłanie Ducha Świętego zawsze wypada w niedzielę. Od kilku lat Zielone Światki to również dzień ustawowo wolny od pracy, co wiąże się z zakazem handlu.Zielone Świątki to tak naprawdę święto Zesłania Ducha Świętego. Potoczna nazwa uroczystości ma kojarzyć się z wiosną. W czasach przedchrześcijańskich obchodzono święta (na przełomie maja i czerwca) związane z kultem obfitości, zdrowia i rozkwitającej przyrody. Kościół katolicki w podobnym czasie obchodzi pamiątkę Zesłania Ducha Świętego. Według Dziejów Apostolskich wydarzenie to rozgrywało się w pierwszą pięćdziesiątnicę po zmartwychwstaniu Jezusa.Sklepy czynne w niedzielę w Zielone Świątki. 20 maja przypadają Zielone Świątki. W tym dniu większość sklepów będzie zamknięta. Otwarte będą natomiast małe osiedlowe sklepiki. Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę, 20 maja w Zielone Świątki? Sprawdźcie!Jeśli jednak będziemy musieli zrobić zakupy, możemy liczyć na małe osiedlowe sklepiki, typu. Otwarte będą również niektóre sklepy znajdujące się przy stacjach benzynowych.W Zielone Świątki w niedzielę 20 maja 2018 sklepy sieci Biedronka będą zamknięte. W sobotę 19 maja 2018 sklepy sieci Biedronka będą czynne, jak w zwykłą sobotę.W Zielone Świątki w niedzielę 20 maja 2018 sklepy sieci Lidl będą nieczynne. W sobotę 19 maja 2018 sklepy będą czynne w normalnych godzinach.W Zielone Świątki w niedzielę 20 maja 2018 sklepy sieci Kaufland będą nieczynne. W sobotę 19 maja 2018 sklepy sieci Kaufland będą czynne jak zwykle.Sklepy sieci Tesco w niedzielę 20 maja 2018 będą nieczynne. W sobotę 19 maja 2018 sklepy Tesco będą czynne czynne w normalnych godzinach.Sklepy Auchan w niedzielę 20 maja 2018 będą zamknięte. W sobotę 19 maja 2018 sklepy tej sieci będą czynne w normalnych godzinach.