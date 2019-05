Ziemniaki w marketach muszą mieć naklejone flagi

Nowe oznaczenie kraju pochodzenia ziemniaków sprzedawanych luzem to skutek kwietniowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa, nakazującego umieszczanie flagi narodowej, tak, by kupujący łatwo mógł zidentyfikować kraj, z którego pochodzą ziemniaki wkładane do koszyka. Był to jeden z postulatów AgroUnii - organizacji rolniczej, która zorganizowała spektakularne protesty rolników w Warszawie. I choć minister rolnictwa zaprzeczał, jakoby zmiana rozporządzenia była skutkiem protestów, zdecydował się na jej wprowadzenie.

Zobacz też: Jabłkowy protest. Rolnicy AgroUnii protestowali w Warszawie

Działacze Agro Unii twierdzą, że polscy konsumenci są skłonni wybierać krajowe produkty, ale często są wprowadzani w błąd poprzez nie do końca czytelny system oznaczeń, gdy chodzi o pochodzenie produktów, zwłaszcza dotyczy to ziemniaków, które w Polsce są sprzedawane w bardzo dużych ilościach.

- Flaga Polski na opakowaniu i przy samych ziemniakach, jeśli są sprzedawane luzem sprawi, że konsumenci, którzy teraz nie zdają sobie sprawy, że jedzą ziemniaki z Maroka, czy z Francji, będą mieli jasną informację - twierdzi Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. - Już zdarzało się tak, że w jednym z dyskontów pod marką „Polskie jedzenie” były produkty z innych krajów. Nie chcemy, by do takiej sytuacji dochodziło - podkreśla.

Według danych Ipsos aż 73 proc. konsumentów stara się wybierać krajowe produkty.

Zgodnie z rozporządzeniem polska flaga będzie musiała znajdować się także na ziemniakach pakowanych, ale jeszcze do końca będzie można sprzedawać te w opakowaniach bez flagi. Na nich jednak także jest umieszczona informacja o tym, skąd pochodzą ziemniaki, tyle, że nie w formie graficznej.