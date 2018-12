Zima naciera. Małopolska pokrywa się białym puchem [GDZIE PADA ŚNIEG?]

Pogoda. We wtorek będzie sypać, zima zagości na kilka dni

TVN Meteo

Wtorek w całym kraju będzie pochmurny. Na zachodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pozostałym obszarze śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. W Krakowie temperatura będzie wynosić o...