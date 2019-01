Zimowe Zakopane zaprasza!

Pierwszym zasadniczym punktem jest tutaj Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim. Znane od lat, niezwykle popularne zawody, których formuła otwiera się przede wszystkim na amatorów i byłych sportowców. Szósta odsłona przynosi kolejną okazję na zgarnięcie trofeów i nagród o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Szansę na finałowe podium ma każdy uczestnik. Ważne, aby czas jego pierwszego i drugiego przejazdu był zbliżony. Rodzinny charakter wydarzenia podkreśla natomiast obecność dziecięcego Pucharu, przewidzianego dla tych młodszych adeptów narciarstwa alpejskiego.

Pierwsze zawody 6. Pucharu Zakopanego w narciarstwie alpejskim odbyły się już 12 stycznia na wspaniałym stoku zakopiańskiej Harendy. Między solidnymi opadami śniegu, pogoda po raz pierwszy od wielu dni odsłoniła promień wyczekiwanego słońca. Z racji, że poza samymi zawodami, Puchar jest też świetną okazją do spotkań w gronie narciarskim, nie obyło się bez wspólnych chwil radości i emocjonującego kibicowania bliskim. Razem aktywnie uczestniczyło w zawodach blisko stu narciarzy, a trzeba pamiętać, że są to zjazdy dopiero inicjujące całą imprezę.

Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim dopiero się rozkręca i powróci na Harendę już 26 stycznia. Ten piękny stok stanie się ponownie areną zmagań w slalomie, dla dorosłych i dla młodych narciarzy. Na trzecie zawody zapraszamy 9 lutego na monumentalny Kasprowy Wierch, a 23 lutego przenosimy się na Polanę Szymoszkową, gdzie poza główną rywalizacją odbędzie się również wielki Finał. Warto wspomnieć, że Puchar Zakopanego to jedyna impreza sportowa, opierająca się na współpracy zakopiańskich stoków narciarskich. Więcej informacji o Pucharze na stronie: https://www.zakopane.pl/pucharzakopanego.

Sam Puchar Zakopanego przynosi fanom zimowego sportu dużo emocji, a to nie jedyne wydarzenie tego typu przygotowane przez zarząd Miasta Zakopane. Szczególnie czas od 18 do 20 stycznia powinien być zarezerwowany przez każdego kibica i entuzjastę sportów zimowych. Mimo minusowej temperatury weekend ten okaże się naprawdę gorący dla Zakopanego. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbędzie się 8. edycja World Snow Day w Zakopanem. Światowy Dzień Śniegu zachęca nas w tym roku, aby Odkrywać, Bawić się i Doświadczać, zgodnie z trzeba hasłami tej ogólnoświatowej imprezy. Zarówno dzieci, jak i pełnoletni będą cieszyć się konkursami.

narciarskimi i snowboardowymi, torami skitourowymi i crosscountry oraz wieloma stoiskami edukacyjnymi (TPN, TOPR i inne) dla wszystkich głodnych wiedzy o tatrach. Stok narciarski pod Nosalem otworzy się też na liczne stoiska z wieloma atrakcjami, gdzie wiek nie odgrywa żadnej roli. Tam, gdzie konkursy, są i nagrody, a te zgarną oczywiście zwycięscy poszczególnych zawodów. Więcej informacji o Światowym Dniu Śniegu znajdziemy na https://www.facebook.com/worldsnowday/.

Gorący weekend przyniesie nam bardzo intensywną niedzielę. Poza drugim dniem wspomnianego World Snow Day, data 20 stycznia to również 12h Slalom Maraton, impreza sportowa z charytatywną wymową. To już piąty atak na Rekord Polski w 12-godzinnym, drużynowym slalomie non stop. Aktualny rekord to 679 km. Czy uda się go pobić? Nasza Drużyna Mistrzów i Reprezentantów Polski postara się o to, pomagając jednocześnie sportowcom z niepełnosprawnością z fundacji HANDICAP Zakopane. Sponsor Główny, PZU zwiększa wsparcie finansowe wraz z każdym pokonanym kilometrem. Stawka jest wysoka, a emocje kibicowania nie muszą wcale dotyczyć przecież rywalizacji. Całą imprezę po raz kolejny objął patronatem Prezydent RP, Andrzej Duda, dla którego tradycją już stało się osobiste uczestnictwo w maratonie. Szczegółowe informacje o 12h Slalom Maratonie na http://handicap-zakopane.pl/12h-slalom-maraton-zakopane/.

Miłość do skoków narciarskich płynie w żyłach każdego Polaka interesującego się sportem. W związku z tym, w ramach działalności Snow Festiwal na Placu Niepodległości, serdecznie zapraszamy na transmisję telewizyjną tego wydarzenia na żywo. W dniach skoków od 18 do 20 stycznia kibice zjednoczą się nie tylko pod skocznią, ale również na Placu Niepodległości. Snow Festiwal codziennie przynosi nam nowe atrakcje, od występów scenicznych po kulinarne przygody. Terminarz skoków i informacje o transmisji dostępne w dziale aktualności https://www.zakopane.pl/.

Miasto Zakopane od paru dni przeżywa intensywne opady śniegu, jak również ogrom sportowych wydarzeń. Zimowe Zakopane zaprasza!