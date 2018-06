Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzje o wycofaniu z aptek w całym kraju popularnych leków. Sprawa dotyczy wszystkich serii kilku leków. Sprawdź, czy masz je w apteczce!

Calcium Gluconate Injection USP 10% , roztwór do iniekcji lub infuzji, ampułka 10ml

, roztwór do iniekcji lub infuzji, ampułka 10ml Etamsylate Injection 250 mg/2 ml , ampułki 2 ml

, ampułki 2 ml Thiamine Hydrochloride Injection 50mg, ampułka 2ml

ampułka 2ml Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP 100mg/2ml , ampułki 2ml

, ampułki 2ml Fenoterol Hydrobromide Injectione 0,5mg/10ml ampułka 10ml

Calcium Gluconate Injection USP 10% to inaczej glukonian wapnia, który stosowany jest m.in.. w leczeniu tężyczki, krzywicy, osteoporozy, chorób alergicznych i stanów zapalnych.

to inaczej glukonian wapnia, który stosowany jest m.in.. w leczeniu tężyczki, krzywicy, osteoporozy, chorób alergicznych i stanów zapalnych. Etamsylate Injection 250 mg/2ml to lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

to lek o działaniu przeciwkrwotocznym. Thiamine Hydrochloride Injection 50mg uzupełnia niedobory witaminy B1.

uzupełnia niedobory witaminy B1. Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP 100mg/2ml stosuje się w leczeniu stanów lękowych, jako lek uspokajający, a także w leczeniu świądu.

stosuje się w leczeniu stanów lękowych, jako lek uspokajający, a także w leczeniu świądu. Fenoterol Hydrobromide Injectione dożylnie jest stosowany jako lek tokolityczny, przerywający skurcze macicy ciężarnej, co ma zapobiec przedwczesnemu porodowi.

22 czerwca Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzje o wycofaniu z aptek w całym kraju kilku popularnych leków. Chodzi konkretnie o:Wycofaniu z aptek podlegają wszystkie znajdujące się w obrocie serie leków. Jeśli posiadasz w swojej domowej apteczce któryś z tych leków i niedawno go nabyłeś, uważaj! Najlepiej skontaktuj się z apteką, która go wydała.z powodu podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych. Wycofanie leków odbyło się na wniosek ich importera, firmy Parafarmacja Sp. z o.o. Podmiotem odpowiedzialnym za wszystkie wycofane z aptek leki jest Genetek Lifesciences Pvt. Ltd.Wszystkie wycofane z aptek leki są przeznaczone do iniekcji, czyli stosowania w formie zastrzyku.

