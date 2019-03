Zmiana czasu 2019. Możesz to przeżyć na wesoło MEMY

Wielki finał karnawału. Tych dziewczyn w klubach nie zapomnimy!

To ostatni weekend karnawału 2019, więc najwyższy czas, aby go podsumować. Zobaczcie najpiękniejsze dziewczyny, które bawiły się w karnawale w małopolskich klubach i dyskotekach. Specjalnie dla was przygotowaliśmy wielką galerię zdjęć z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Podhala i M...