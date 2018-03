Już w najbliższy weekend (24-25 marca) zmienimy czas z zimowego na letni. Głównym powodem wprowadzenia zmiany czasu była oszczędność energii elektrycznej. Po przestawieniu zegarków w zimowych miesiącach fabryki mogły dłużej pracować przy świetle dziennym. Pojawiają się pomysły zniesienia zmian czasu, jednak jak dotąd taka decyzja nie zapadła.

Kiedyś rzeczywiście tak było. Jednak obecnie większość firm niezależnie od pory dnia czy nocy i tak funkcjonuje przy sztucznym oświetleniu. W tym przypadku argument oszczędności stał się nieaktualny. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej z 2007 r., wprowadzenie czasu letniego zwiększa zużycie energii na ogrzewanie.[cyt color=#000000]- Przedsiębiorcy przyzwyczaili się do funkcjonowania zasad zmian czasu. W sytuacji kiedy te zmiany są jednolite- czas jest zmieniany w podobny sposób w wielu krajach, to ułatwia tę sytuację- tłumaczy w rozmowie z Agencją AIP Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawcy RP. - Gdyby Polska jednostronnie zrezygnowała ze zmiany czasu, wówczas mogłoby to stanowić w okresie przejściowym pewną trudność. W sytuacji kiedy nastąpiłaby pewna desynchronizacja tych czasów w pewnych porach roku, np. czas w Polsce byłby taki sam jak w Niemczech, a zimą lub latem byłaby godzina różnicy. To stanowiłoby pewne utrudnienie. Obecna sytuacja ze zmianą czasu nie stanowi problemu dla przedsiębiorców – dodaje.[/cyt]Obecnie podaje się dużo więcej wad niż zalet z powodu zmian czasu. Koleje pasażerskie przy przejściu z czasu letniego na zimowy muszą specjalnie na jedną noc stworzyć nowy, tymczasowy rozkład jazdy . Z kolei banki co pół roku muszą wprowadzać modyfikacje do swoich systemów, wiąże się to z dodatkowymi kosztami.Pojawiają się pomysły zniesienia zmian czasu, jednak jak dotąd taka decyzja nie zapadła. Parlament Europejski przegłosował na początku lutego rezolucję, ale jest ona dopiero wezwaniem Komisji Europejskiej do zmiany przepisów. Jak relacjonował PE, posłowie wezwali w rezolucji do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu. Rezolucję przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu. Obecnie w Unii Europejskiej godzinę zmienia się 2 razy w roku - w ostatni weekend marca i października. Zharmonizowana data i godzina zmiany obowiązuje w całej UE.[cyt color=#000000]- Gdybyśmy mieli rezygnować ze zmiany czasu, to wydaje się, że lepiej byłoby, gdyby to była decyzja, która zapadnie na poziomie całej Unii Europejskiej, niż pojedynczych krajów. To sprawiłoby, że ewentualne trudności związane z porzuceniem zmian czasu, tymi rozbieżnościami między strefami czasowymi w różnych krajach - takie trudności po prostu nie występowałyby, albo zostały ograniczone- podsumowuje. [/cyt]