Zmiana czasu. W nocy cofniemy zegarki o 60 minut

Zmiana czasu na zimowy 2018. W nocy z soboty na niedzielę zegarki cofniemy o 60 minut

Dłuższa noc to możliwość dłuższego snu. Ale są tacy, którzy będą pracować o godzinę dłużej. Za dodatkowy czas pracy powinni otrzymać wynagrodzenie jak za nadgodziny.

Podróżujący nocnymi pociągami muszą się liczyć z tym, że na jakiejś stacji zatrzymają się na godzinny postój. Jak podaje PKP Intercity, dotyczy to 15 składów, np. IC Przemyślanin relacji Szczecin - Przemyśl zatrzyma się na stacji Gliwice o godzinie 2:29 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 2:30 nowego czasu. TLK Karpaty z Krakowa Płaszowa do Gdyni godzinną przerwę będzie miał w Częstochowie. A TLK relacji Wrocław - Przemyśl postoi na stacji w Krakowie Płaszowie.

Być może zamieszanie z powodu zmiany czasu niedługo się skończy. A to dlatego, że coraz częściej do głosu dochodzą przeciwnicy przestawiania zegarków dwa razy do roku. W lipcu i sierpniu konsultacje w tej sprawie przeprowadzono na terenie całej Unii Europejskiej i okazało się, że 84 proc. spośród 4 mln ankietowanych opowiedziało się za zniesieniem zmiany czasu. Wkrótce rezolucję w tej sprawie ma przyjąć Parlament Europejski. Najprawdopodobniej cała Europa pozostałaby w czasie letnim, co oznaczałoby, że ostatni raz przestawianiem zegarków zajmiemy się wiosną 2019 r.

Czas letni i zimowy oraz związane z tym przestawianie wskazówek zegara wprowadzono ze względu na oszczędności w energii. Chodziło o to, by w zimie rano nie zapalać świateł. Dziś te oszczędności trudno wyliczyć, bo oszczędności na zgaszonych żarówkach zjada coraz powszechniejsza klimatyzacja. Za to coraz częściej pojawiają się dane o niekorzystnym wpływie zmiany czasu na zdrowie.

KONIECZNIE SPRAWDŹ:

FLESZ: Co dalej ze zmianą czasu?