Żmije na terenie szkoły? Dyrektorka studzi emocje

W poniedziałek, 10 czerwca, jeden z uczniów klasy V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krynicy-Zdroju, w drodze powrotnej do domu został ugryziony przez węża. Do zdarzenia doszło niedaleko szkoły. Chłopiec został zabrany do szpitala. Lekarze uznali, że może to być ukąszenie żmii i podali surowicę.

Dzień później doszło do drugiego incydentu. Podczas lekcji wychowania fizycznego na szkolnym boisku, uczennica klasy II, wpadła w panikę, po tym jak coś ją ugryzło.

- Dzieci wpadły już w psychozę i wszędzie widzą żmije, choć tak naprawdę nikt ich nie widział - mówi Maria Kołodziej, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krynicy-Zdroju. - Dziewczynka trafiła do szpitala ale lekarze nie podali jej surowicy, bo uznali, że nie ukąsił ją wąż.

Informacja o dwóch ukąszonych przez żmiję uczniach krynickiej szkoły została umieszczona na jednym z portali społecznościowych i zdaniem Marii Kołodziej wywoła niepotrzebną panikę.