People Of Wal-mart to profil zajmujący się dokumentowananiem jednej rzeczy - wyglądu ludzi odwiedzających największą amerykańską sieć hipermarketów Wal-mart. Dostępne za każdym rogiem sklepy są prawdziwą kopalnią dziwnych postaci. Jak bardzo dziwnych? Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.