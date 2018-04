Napisać, że to piękna opowieść o miłości to za mało. „Znajdź mnie” J. S. Monroe’a to wciągający, trzymający w napięciu thriller psychologiczny z miłosną historią w tle.

- od tego fragmentu „Piosenki Aengusa Wędrowca" Yeatsa zaczyna się książka „Znajdź mnie" brytyjskiego pisarza J. S. Monroe'a. Napisać, że to rzecz o wielkiej miłości - to zdecydowanie za mało. To wciągający thriller psychologiczny z niepokojącą aurą i tajemnicą, którą główny bohater książki (a wraz z nim również czytelnik) stara się rozwikłać od samego początku.Rosa, dziewczyna Jara, popełniła samobójstwo, w czasach, kiedy razem studiowali w Cambridge. Podobno rzuciła się do wody z molo w Cromer (nigdy nie znaleziono ciała). Po pięciu latach od jej pogrzebu Jar, początkujący pisarz, wciąż jest przekonany, że jego ukochana żyje. Widzi ją w metrze, na ulicy..., ale jego terapeutka uważa, że to halucynacje. Że nie poradził sobie jeszcze z żałobą.Kiedy Jar dostaje plik z dziennikiem Rosy, zaczyna myśleć, że może to ona chciała, żeby go odnalazł. Może zostawiła mu jakiś trop? Pogrążony w rozpaczy chce zrozumieć, dlaczego i w jakich okolicznościach umarła (jeśli naprawdę do tego doszło). I dlaczego napisała: „nie powinnam zostawiać po sobie śladów?"Od tego momentu Jar ma przeczucie, że ktoś go śledzi i obserwuje. Włamanie do jego mieszkania i firmowego komputera, aresztowanie przez policję - to na pewno nie były przypadki - uważa. W końcu dociera do dziennikarza, który pisał o rekrutacji studentów Cambridge do brytyjskiego wywiadu. Tak trafia do półświatka, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje.Książka J. S. Monroe'a, który sam studiował anglistykę w Cambridge (ma też duże doświadczenie dziennikarskie), to kawał dobrej rozrywki, opowieść pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Autor stopniowo dawkuje napięcie. W pewnym momencie czytelnik zaczyna podejrzewać właściwie wszystkich. Nie będziecie mogli się oderwać. Polecamy!J. S. Monroe studiował anglistykę na uniwersytecie Cambridge, pracował w Londynie jako niezależny dziennikarz i współpracował z BBC Radio 4. Był także korespondentem zagranicznym „Daily Telegraph" w Delhi i prowadził dodatek „Daily Telegraph Weekend" w Londynie. Znajdź mnie to jego szósta powieść.