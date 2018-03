Od 7 maja do 6 czerwca będzie można zgłaszać projekty do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do rozdzielenia na inicjatywy mieszkańców naszego regionu jest 8 mln złotych.

- Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy całej Małopolski sami decydują o tym, na co wydać środki przekazane przez samorząd województwa. Do rozdysponowania w tym roku mamy ponownie aż 8 milionów złotych. Co jednak najważniejsze, mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale też sami zostać ich autorami - zachęca Grzegorz Lipiec, członek Zarządu Województwa.W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa zatwierdził harmonogram trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Pomiędzy 16 kwietnia a 25 maja odbywać się będą specjalne warsztaty, które poprowadzą eksperci z Urzędu Marszałkowskiego. Takie spotkania zaplanowano w całym województwie. W ich trakcie będzie można nie tylko porozmawiać na temat własnego pomysłu, ale przede wszystkim rozwiać wszelkie wątpliwości i dowiedzieć się tego, jak ustrzec się błędów we właściwym przygotowaniu własnego zadania, by nie zostało odrzucone przez urzędników marszałka, zanim dojdzie do głosowania.Na zgłoszenie swojego projektu mieszkańcy Małopolski będą mieć miesiąc - wnioski do budżetu obywatelskiego zbierane będą od 7 maja do 6 czerwca. Z inicjatywą może wystąpić każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat.22 czerwca zostanie ujawniona lista wszystkich zgłoszonych zadań. Ich weryfikacja potrwa do końca wakacji . Wtedy dowiemy się, które z projektów obywatelskich zostały dopuszczone do głosowania.Potem ruszy akcja informacyjna. Autorzy pozytywnie zweryfikowanych pomysłów będą mieli czas, aby zachęcić innych do głosowania na swój projekt. Urząd Marszałkowski przeprowadzi kampanię zachęcającą do udziału w tym głosowaniu.Zaplanowano je pomiędzy 10 września a 5 października . Liczenie głosów potrwa kilka tygodni - zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski, poznamy do końca listopada.W ubiegłym roku dzięki budżetowi obywatelskiemu wyłoniono 46 zadań z całego województwa. Małopolanie decydowali się na przyznanie pieniędzy m.in. na instalację czynnego przez całą dobę książkomatu, zakup sprzętu dla młodych sportowców czy organizację ciekawych wydarzeń kulturalnych.

