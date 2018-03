Powoli, nieśmiało, ale jednak nadchodzi wiosna! Przynajmniej ta kalendarzowa. Wraz z nią będziemy przestawiać zegary na czas letni. Sprawdzamy, kiedy w 2018 nastąpi ta zmiana czasu.

Tym razem zegary przestawiamy do przodu - dla wielu to mniej lubiana zmiana, która godzinę wcześniej wygania nas spod kołdry. Czas zmienia się w nocy z soboty na niedzielę (24/25 marca) z godziny 2:00 na 3:00.

Miał być koniec ze zmianami, ale...

Co prawda pojawiają się pomysły zniesienia zmian czasu, jednak jak dotąd taka decyzja nie zapadła. Parlament Europejski przegłosował co prawda na początku lutego rezolucję, ale jest ona dopiero wezwaniem Komisji Europejskiej do zmiany przepisów. Jak relacjonował PE, posłowie wezwali w rezolucji do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu. Rezolucję przyjęto 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu. Obecnie w Unii Europejskiej godzinę zmienia się 2 razy w roku - w ostatni weekend marca i października. Zharmonizowana data i godzina zmiany obowiązuje w całej UE.O zmianie czasu dyskutują nie tylko politycy. - Mnie to w ogóle nie przeszkadza - mówi o zmianie czasu Ada, studentka z Torunia. - No może wtedy, gdy muszę przestawić gdzieś zegar, jest to odrobię uciążliwe, ale w komputerze i komórce zmienia mi się sam, więc nie widzę problemu. Jak zniosą zmianę czasu, to będzie mi to równie obojętne - zapewnia. Dodaje: Z tym zmienianiem czasu i próbami jego wycofania to jest wiele hałasu o nic.Marcin, pracownik administracyjny z Grudziądza: - Zmiana czasu z jednej strony jest uciążliwa, ale z drugiej strony – zniesienie tego zwyczaju pociągnie za sobą kolejne zmiany. Przykładowo: teraz jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na początku marca wschód słońca jest o godzinie 7. Po zniesieniu zmiany czasu, wschód słońca będzie teraz o godzinie 8. Może trochę zabrzmię jak osoba źle nastawiona na zmiany, ale w tym wypadku paradoksalnie brak zmiany czasu spowoduje zmiany w naszym funkcjonowaniu, do których będzie trzeba przyzwyczajać się latam.

