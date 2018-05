Niemal każdy turysta, który odwiedza dziś Tatry, za punkt honoru stawia sobie odwiedzenie Morskiego Oka. Wiele osób to dziwi. Z drugiej strony w tym górskim stawie jest coś, co przyciąga ludzi już od czasów przedwojennych.

Zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego pełne są fotografii wykonanych 70 czy 80 lat temu nad Morskim Okiem. Wówczas było tam zupełnie inaczej niż dziś. Do budynku nie prowadziła bowiem asfaltowa droga, przed schroniskiem nie było wygodnego bruku, a po samym jeziorze pływały... tratwy lub łodzie z turystami.Miejsce to i wówczas było jednak prestiżowe. Do tego stopnia, że w 1937 roku jako miejsce swojej podróży poślubnej staw w polskich Tatrach wybrała sobie holenderska następczyni tronu księżniczka Juliana. Arystokratka była zachwycona małymi sarenkami, które przez właścicieli schroniska były hodowane w zagrodzie tuż obok budynku.

