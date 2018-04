Od marca w Polsce obowiązuje zakaz handlu w wybrane niedziele. Głosy na temat ustawy, która - w myśl jej twórców miała zapewnić pracownikom sieci handlowych czas, na relaks z rodziną - nadal są podzielone.

Jak wynika z ankiety Instytutu Badań Pollster, ponad połowa (58 proc.) pytanych, nie jest zadowolona ze zmian. Być może własnie dlatego, związkowcy Solidarności '80 postanowili stworzyć spot, pokazujący co pracownicy jednej z sieci handlowych robią w wolne niedziele Hasło spotu: #NieKupujKochaj w zamyśle twórców ma zmienić spojrzenie konsumentów na wolne niedziele.- Chodzi o to, aby pokazywać nie tylko to, że pracownicy są bardzo zadowoleni, że muszą pracować dłużej w piątki i w soboty i przychodzić na noc do pracy, ale że cieszą się z wolnych niedziel, że jest to czas przerwy, czas odpoczynku, czas spotkania z najbliższymi – mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" Robert Jacyno, rzecznik Solidarności '80.- W swoim spocie zwracamy się też do klientów. Przekaz jest taki: zakupy zawsze zdąży się zrobić, przed czy po pracy, jeden dzień warto poświęcić nie na bieganie po galeriach, ale zrobienie tego, co się kocha. To też odpowiedź na protesty osób przeciwnych zakazowi handlu.Spot - będący montażem rodzinnych zdjęć pracowników można oglądać na You Tubie.

