Zobacz, tym paskudztwem możesz się zarazić na basenach i kąpieliskach! Lista jest długa - groźne pasożyty, bakterie, grzyby

Lato 2019, które obfituje w upalne dni to dla wielu spełnienie marzeń. Szczęściarzom, wakacyjne dni upływają na beztrosce, korzystaniu ze słońca oraz wysokich temperatur. Takie warunki zachęcają do spędzania wolnego czasu i szukania ochłody na kąpieliskach miejskich, basenach i nad jeziorami. Specjaliści ostrzegają jednak, że po takiej wycieczce do domu możemy wrócić z czymś więcej, niż wspomnieniami po miło spędzonym popołudniu. Może się okazać, że wyprawa na basen czy kąpielisko spowodowała przedostanie się do naszego organizmu pasożytów i bakterii, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Zobacz, tym paskudztwem możesz się zarazić na basenach i kąpieliskach!

Photo by Kutan Ural/ Unsplash