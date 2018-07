Udało się! Zakopiańczyk Andrzej Bargiel został pierwszym człowiekiem w historii, który zjechał na nartach ze szczytu K2!

Druga co do wysokości góra świata, mierząca 8611 m n.p.m., była celem Bargiela od dłuższego czasu. Rok temu próba zjazdu nie powiodła się, przeszkodziła pogoda. W tym roku cel został osiągnięty. Zakopiańczyk wspiął się na szczyt, z którego następnie zjechał!Bargiel swój atak szczytowy zaczął przed północą polskiego czasu. Na szczyt wspinał się około 8 godzin. Po dotarciu na górę, zameldowaniu się przez radio rozpoczął zjazd do obozu czwartego. Z uwagi na pogarszające się warunki schronił się w nim w oczekiwaniu na lepsze warunki pogodowe. Około godziny 13.00 polskiego czasu "Jędrek" rozpoczął zjazd z obozu czwartego do trzeciego. Około godziny 16. dotarł szczęśliwie do bazy.

