Zwolnienia w krynickim urzędzie: wymiana kadry i liczenie długów

W trakcie przebudowy są: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Mienia Komunalnego, Geodezji i Komunikacji Miejskiej. Dotychczasowi dyrektorzy Tomasz Kiklica i Sławomir Czarnecki zostali zwolnieni. Nowym dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji został Adrian Chabior. Zmiany dosięgnęły także MPGK. Nowym prezesem za Andrzeja Dobrzańskiego został świeżo upieczony radny powiatowy Przemysław Gajowski. Zmianie uległ także skład rady nadzorczej spółki.

Kultura na debecie

Zwolnionego jeszcze przez Reśkę Wojciecha Króla, dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, zastąpiła Julia Dubec-Dudycz.

- W jednostce zastaliśmy potężny dług, nierozliczony Festiwal Kiepurowski z groźbą zwrotu 1,2 mln zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcąc utrzymać płynność finansową oraz rozliczyć dotację Centrum musi zaciągnąć 1,5 mln zł kredytu - zaznacza Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Po zakończeniu audytu ma zostać skierowane zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzednie władze Centrum Kultury. Zła kondycja finansowa gmina, zmusza nowe władze do szukania oszczędności, gdzie tylko jest to możliwe, ponieważ do realizacji projektu Kurort Krynica potrzebne jest 8 mln zł. Konieczne będzie zaciągnięcie nowego kredytu. Burmistrz ma zamiar upomnieć się o opłatę uzdrowiskową u hotelarzy.

- Z przeglądu finansów gminnych wynika, że istnieje duża luka podatkowa w ściągalności opłaty uzdrowiskowej i opłaty miejscowej. Podjęto już działania w celu uszczelnienia systemu, które powinny przynieść realne wpływy do budżetu gminy - dodaje Ryba.

