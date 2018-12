Życzenia na Barbórkę 2018. Najlepsze życzenia dla Barbary i górnika. Wiersze, rymowanki sms na Barbórkę



Barbórka to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.

Niech w imienin Twoich dzionek,

Przepięknie śpiewa skowronek,

Najpiękniejsze kwiaty rozkwitają,

Wszystkie marzenia się spełniają

I niech towarzyszy Ci radość życia,

A każdy dzień prawdziwie zachwyca.

***

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

By radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca

Nigdy nie zniknął i trwał do końca.

By piękne chwile w Twoim życiu trwały wiecznie.

***

Dla górnika słonecznik koniecznie!

Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.

Kiedy w czarny węgiel się wwierca,

W bardzo czarnym, podziemnym chodniku

Niech słonecznik mu świeci od serca!

***

Życzenia na Barbórkę. Życzenia imieninowe dla Barbary [WIERSZYKI, SMS, FAJNE ŻYCZENIA NA BARBÓRKĘ]

Mamy elektryczność, radia słuchać możesz.

Gna pociągów tysiąc, okręt mknie przez morze,

Przemysł się rozwija w hutach i fabrykach.

Czyjej pracy zawdzięczając? No pewnie górnika!!

Pali się pod blachą, kot na piecu mruczy,

Mama fartuch szyje, starszy brat się uczy.

Węgiel płonie jasno, ciepłem mnie przenika.

Z czyjej pracy korzystamy? No pewnie górnika!!

***