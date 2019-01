Życzenia na Dzień Babci 2019. 21 stycznia wypada Dzień Babci. Chcesz złożyć oryginalne życzenia babci z okazji jej święta? Poniżej prezentujemy piękne wierszyki. U nas znajdziecie życzenia, najpiękniejsze wierszyki, krótkie życzenia SMS.

Życzenia na Dzień Babci 2019: piękne życzenia na Dzień Babci. Złóż babci życzenia! (Wierszyki, Rymowanki)



Życzenia na Dzień Babci 2019: piękne, wesołe, wierszyki, rymowanki

Kochani!



Z okazji Dnia Babci i Dziadka

życzę Wam wszystkiego o czym marzycie

i pragnę Wam podziękować

za Wasz trud i ciężką pracę



Wasza wnuczka

Życzenia na Dzień Babci 2019: wierszyki na Dzień Babci

Życzenia na Dzień Babci 2019: krótkie, wesołe, oryginalne

Życzenia na Dzień Babci 2019: krótkie, śmieszne,. Wierszyki na Dzień Babci: rymowanki, piękne życzenia dla Babci

Życzenia na Dzień Babci 2019: podziękujmy naszej babci!

Życzenia na Dzień Babci 2019: rymowanki, wierszyki na Dzień Babci

Życzenia na Dzień Babci 2019: najpiękniejsze życzenia na Dzień Babci

Kochana Babciu! Przyjmij ten kwiatek jako zadatek mojej dla ciebie miłości, a mam nadzieję, że gdy dorosnę lepszy dam dowód wdzięczności.Czy wiesz moja Babciu kochana, Że w myślach moich jesteś od rana? Gdy sen z moich oczu zmywałam, O życzeniach dla Ciebie myślałam. Szukałam dla Ciebie czegoś cennego, Aż w końcu znalazłam coś bardzo drogiego. Płomień miłości Ci ofiaruję, Bo tego ludziom ciągle brakuje. Chcę abyś wiecznie szczęśliwa była, I sto wiosenek w zdrowiu przeżyła.Kochana Babciu!Przyjmij ten kwiatek jako zadatekmojej dla ciebie miłości,a mam nadzieję, że gdy dorosnęlepszy dam dowód wdzięczności.***Życzę Tobie, Babciu miła,byś zawsze w życiu szczęśliwa była.Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!***Kocham mocno Babcię, DziadkaTo nie żarty moi miliDzisiaj im życzenia składamBy sto latek jeszcze żyli.***Babcie bywają różne,lecz każda pamięta,że jednakowo zawszekochają wnuczęta.To samo je cieszy,to samo raduje:nasz pocałunek, uśmiechi słowo... Dziękuję!******W dniu Twojego świętachciałam Ci powiedzieć,że Ty jesteś dla mnienajdroższa pod niebem!***Wszystkim Babciom Nowa JesieńNiech pogodne dni przyniesie.Bezdeszczowe, bez markotneJak w dzienniczkach naszych stopnie.***Jest taka Pani, piękna jak kwiat.Ogromne serce dla wszystkich ma.Bardzo ją kocham, ona mnie też.Być blisko przy niej codziennie chcę.Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają sto.Żyj babciu ma droga, żyj nam latek sto.***Kochana Babciu!Dziękuję Ci za to, że jesteś!Z okazji Dnia Babciżyczę Ci dużo zdrówkai samych szczęśliwych dni!Przyjmij, Kochana Babciu,z serca płynące życzenia:dobrego zdrowia, dużo optymizmui spełnienia wszystkich marzeń.Babciu moja ukochana,nie bądź nigdy zatroskanai nieważne jaka pora,babciu nigdy nie bądź chora!Życzę samej pomyślności,oto wyraz mej miłości.***Kocham mocno Babcię, DziadkaTo nie żarty moi miliDzisiaj im życzenia składamBy sto latek jeszcze żyli.***Kochani!Z okazji Dnia Babci i Dziadkażyczę Wam wszystkiego o czym marzyciei pragnę Wam podziękowaćza Wasz trud i ciężką pracę***W dniu Twojego świętachciałam Ci powiedzieć,że Ty jesteś dla mnienajdroższa pod niebem!***Wszystkim Babciom Nowa JesieńNiech pogodne dni przyniesie.Bezdeszczowe, bez markotneJak w dzienniczkach naszych stopnie***Jest taka Pani, piękna jak kwiat.Ogromne serce dla wszystkich ma.Bardzo ją kocham, ona mnie też.Być blisko przy niej codziennie chcę.Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają sto.Żyj babciu ma droga, żyj nam latek sto.***Kochana Babciu!Dziękuję Ci za to, że jesteś!Z okazji Dnia Babciżyczę Ci dużo zdrówkai samych szczęśliwych dni!***Przyjmij, Kochana Babciu,z serca płynące życzenia:dobrego zdrowia, dużo optymizmui spełnienia wszystkich marzeń.***Babciu moja ukochana,nie bądź nigdy zatroskanai nieważne jaka pora,babciu nigdy nie bądź chora!Życzę samej pomyślności,oto wyraz mej miłości.***Choć jestem w wojsku i ojczyźnie służę,z okazji Dnia Babci, wysyłam Ci róże.Niech ta właśnie róża, zastąpi mnie żywego,który Tobie życzy, wszystkiego najlepszego.***Dziś mojej babci życzenia złożę,w wiązankę kwiatów serduszko włożęi wiem, że bardzo będzie się cieszyć,kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.Moja babunia najlepsza w świecie,wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.Ja babcię kocham, ściskam za szyję,niech będzie zdrowa i sto lat żyje!***Żyj nam Babciu lat ze dwieście,Boś najlepsza w całym mieście,Gdy za bardzo rozrabiamy,Pod Twe skrzydła uciekamy.Ty nas zawsze wytłumaczysz,Wszystkie błędy nam wybaczysz.Bądź więc zdrowa uśmiechnięta- tego życzą Ci wnuczęta.***Wnuczka mała, więc pisać, liczyćjeszcze nie umie, lecz umie życzyć!I życzy Babci, składając dary:zdrowia, spokoju, szczęścia bez miary!***Życzę dziś Tobie, Babuniu Miła,byś zawsze, zawsze szczęśliwą była.Życzę Babuni życia najdłuższego,pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego***Najukochańsza Babciu...Z okazji Twego święta 100 lat radosnego życiaw gronie kochających Cię dzieci i wnuków…***Kochana Babuniuw dniu Twojego świętabądź zawsze z nami,bardzo uśmiechnięta.***Babciu, babciu coś ci dam,uśmiech w sercu, który mamKolorowe kwiatki trzy, żebyś miała miłe dni.Narysuję słonko Tobie i życzenia nim ozdobię.Przyjmij laurkę dziś z kwiatami ,bądź szczęśliwa razem z nami.***Babuniu Kochana!Weź mnie na kolanaja Cię ucałuję szczerzepowinszuję, byś nam długo żyłai zawsze zdrową była.***Kochana Babciu!Jesteś najlepszym lekiem na depresję,i chciałabym, żeby każdy dzieńbył taki jak dziś - pełen radości, ciepła,pachnącego ciasta i opiekuńczych ramion.***Moja droga Babuniakocha swego wnuczunia.Wnuczek babcię miłuje,Zdrowia, szczęścia winszuje.***Babciu! Twój dom, to dom wróżki,gdzie się spełniają marzenia;to takie miejsce na Ziemi,gdzie smutek w radość się zmienia.***Babciu nasza kochananie bywaj nigdy stroskana!Niechaj wdzięcznych wnucząt kołozawsze widzi Cię wesołą.***Babciu,w dniu twojego świętachcę abyś była wypoczęta.Więc pomogę Ci w zakupachprzypilnuję, żeby zupaz garnka ci nie wykipiała.I pod uszko dam poduszkę,abyś słodko spała.Twój wnuczek.