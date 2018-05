W piątek 1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. Pamiętajmy, aby wysłać życzenia. Nie masz pomysłu na życzenia na Dzień Dziecka? Z okazji Dnia Dziecka wybraliśmy piękne i wesołe życzenia na Dzień Dziecka.

Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie świętomój maluchu uśmiechnięty.Zawsze wesół, pełen werwy,radosną minkę masz bez przerwyNasz maluszku ukochanybądź nam zawsze tak wspaniały!***Życzę wszystkim dzieciom,aby ich dzieciństwobyło jak najlepszei aby trwało jak najdłużej!***Życzę Wam dzieciakiśmiechu w domui lodów w niedzielę,i przyjaciół wspaniałych,i prezentów wiele.***[g]13215339[/g]Bądź dzieckiem jak najdłużejJak dziecko baw się, śmiejI kochaj tak jak dzieckoI serce dziecka zawsze miej!***Wita Was słoneczny ranek,tyle dzisiaj niespodzianek,tyle przygód czeka nas.Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !Dzisiaj święto wszystkich dzieci –to szczególny dla nas dzień.Jasne złote słonko świeci,spoza chmur uśmiecha się.Dzisiaj święto wszystkich dzieciNiech nam pięknie słońce świeciWszyscy śmieją się od ranaKażda buzia roześmianaCzar zabawy dziś panujeKażde serce się raduje.Oj! Jak ptaszki dziś śpiewająTak życzenia Wam składają...***Pierwszy czerwca dzień radosnykwitną kwiatki, słońce świeci...W dniu tak pięknym i wspaniałymżyczę Tobie sercem całymmoc uśmiechu i radościszczęścia, zdrowia, pomyślności.***Dziś Dzień Dziecka, moja mała.Ma córeczko ukochana.Jesteś moim życiem, snem.Jawą, szzczęściem - ja to wiem.Marzysz, rośniesz, psocisz też.No i wszystko zawsze wiesz.W Twoje święto życzę Ci.Zdrowia, szczęścia - tak jak mi:)Niech marzenia się spełniają.Niech Ci radość zawsze dają...***Idzie misio...Idzie słonik...Idzie lalka...No i konik...Wszyscy razem z balonami...Z najlepszymi zyczonkami...***Drogie dziecko przecież wiesz,Ze dziś twoje święto jest!Więc dla tego wszyscy razem,Kupiliśmy wieeelką czekolade!Chyba będzie ci smakować,A my się nie będziemy buntowaćJesli sam wszystko zjesz,Bo dziś twoje święto jest!***Nasze kochane słoneczkoobchodzi dziś swoje święto...Z tej okazji mamy dla Ciebienie tylko życzenia,ale i 1000 buziaczków,bo Cię bardzo mocno kochamy...Rośnij duża w zdrowiu i miłości...***Niech Ci się spełnią pragnienia,niech słonko zawsze Ci świeci,przyjmij te skromne życzenia,od kochających cię rodziców.***Kolorowych snów...Usmiechu od ucha do ucha...Pięknych bajek na dbranoc...Własnego pieska i kotka...Co dzień nowych przygód...Butów siedmiomilowych...Gwiazdki z nieba...Wspaniałych przyjaciół...I wesołej rodzinki...***Niech Ci się spełnią pragnienia,niech słonko zawsze Ci świeci,przyjmij te skromne życzenia,od kochających cię rodziców.***Kolorowych snów...Usmiechu od ucha do ucha...Pięknych bajek na dbranoc...Własnego pieska i kotka...Co dzień nowych przygód...Butów siedmiomilowych...Gwiazdki z nieba...Wspaniałych przyjaciół...I wesołej rodzinki...***Aby serduszko Twojegorące było zawsze jak słońce...A uśmiech Twój radosnyprzypominał zapach wiosny...***Te życzenia są dla Ciebie,byś się czuł, jak w siódmym niebie.Teraz małe ostrzeżonko:nie zapomnij o mnie, słonko!***Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,tyle szczęścia, abyś nie oszalał z nadmiarui tyle smutku, aby równowaga się zachowałapo wsze czasy, zaś miłości ponad wszystko.***My rodzice,życzymy Tobie radości w domui lodów w niedzielęi przyjaciół najlepszych na świecie.***Rośnij duży dzielny zdrowy,w 100% odlotowy.Teraz coś dla Twojej główki,by nie było z niej makówki.Bądź pomocny jak komputer,szybki jak japoński skuter,sympatyczny jak maskotkai słodziutki jak szarlotka.***Życzę rzeki i piasku przy rzecena wspaniałe, piaskowe fortece.I poziomek w leśnych kotlinach,drzew, na które dobrze się wspinać.***Życzę Ci aby nigdy nie opuściła Cię odwaga,gdy przyjdzie Ci porzucić swoje bezpieczne pozycje.Życzę Ci, abyś żyła w zgodzie z samą sobąi z własnym systemem wartości.***Kolorowych snów,uśmiechu od ucha do ucha,pięknych bajek na dobranoc,własnego pieska i kotka,co dzień nowych przygód,butów siedmiomilowych,gwiazdki z nieba,wspaniałych przyjaciół,i wesołej rodzinki.***Córeczko moja wspaniała,niech Ci gwiazdka z nieba mała,piosenkę zanuci,niech Ci chłopcy służą,na imprezach podrywają,bo ty jesteś małą, dużą damą.