Dzień Kobiet już 8 marca. Pamiętajmy zatem o życzeniach. Najlepiej złożyć życzenia osobiście. Czasem jednak nie jest to możliwe. Jeśli więc chcecie pokazać, że pamiętacie, możecie wysłać SMS lub e-mail. Poniżej wybrane propozycje fajnych, śmiesznych, pięknych życzeń na Dzień Kobiet.

Dzień kobiet 2018: kwiaty, kartki, życzenia

Dzień kobiet 2018. 8 marca obchodzimy międzynarodowy Dzień Kobiet. Przyjrzyjmy się zatem kolorom kwiatów i ich symbolice. Biel to symbol czystości, niewinności i szczerości. Dając komuś kwiaty o tej barwie wyrażamy wobec niego same szlachetne, szczere uczucia. Żółte kwiaty są symbolem złych uczuć i wywołują tylko negatywne emocje. Żółty kolor to symbol zazdrości oraz złości. Podarowanie komuś kwiatów w różowym kolorze wyraża przyjaźń wobec obdarowywanej nimi osoby. Kwiaty w tym kolorze daje się tym, których się kocha, są dla nas najważniejsi. Czerwień to symbol miłości i pożądania oraz namiętności. Fiolet oznacza żal oraz smutek. W przypadku miłości fioletowy kolor symbolizuje jej koniec.Jeśli zastanawiacie się, czy są jakieś życzenia na Dzień Kobiet śmieszne, przygotowaliśmy dla Was trochę śmiesznych życzeń na Dzień Kobiet. Zobaczcie nasze propozycje na życzenia na Dzień Kobiet śmieszne:Dzisiaj Dzień Kobiet, więc cycki do góry,niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.Niech żyje cellulit i kurze łapki,bo i tak jesteśmy fajne babki.Marzec wyjął grosik srebrny,Teraz będzie mu potrzebny.Do kwiaciarni marzec pobiegł,Kupić bukiet na Dzień Kobiet.Życzę Ci kotku:Doskonałości w każdym caluByś nigdy nie czuła smutku i żaluPoczuła miłość w pełni smakuI największej jego sile atakuUśmiechu na twarzy przez cały rokByś do marzeń miała tylko drogi krokAby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewieA książę z bajki zbierał je dla Ciebie :)W tym szczególnym dniu życzę Ci wszystkiego co pragnie Twoje serceI żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce…***Zero mycia, zero prania,zero szycia, gotowania.Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,tysiąc kwiatów na śniadanie.A od jutra do roboty,resztę dnia świętują chłopyGdy zegar wybije marca ósmegoi zacznie się Święto Kobiet,zabraknie mi tylko jednego,że z kwiatami nie jestem przy Tobie.Lecz wiedz, Miła,iż została osoba w oddali,która zawsze o Tobie pamięta.Właśnie ona Tobie życzydużo szczęścia i słodyczy,miłych przygód, pełnych wrażeńi spełnienia najskrytszych marzeń.Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały, by nigdy nie było porannej pobudki i wiał wiatr co rozwiewa smutki.W piękny dzień Twojego święta,Bądź zawsze uśmiechnięta,Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij.Dzisiaj Dzień Kobiet, więc głowa do góry!Niech znikną z Twej twarzy gradowe chmury.Niech żyje cellulit i kurze łapki,bo i tak jesteś fajna babka.Radości, miłości, przyjemności,małych odległości, przydatnych umiejętności,skuteczności, wydajności, wszelkiej pomyślnościw Dniu Kobiet życzy...Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, by w każdym dniu roku uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo często, jak dziś.8 marca - niech to będzie dzień radosny.Życzę Ci więc dużo kwiatów, dużo wiosny.Niech dla Ciebie słońce świeci.Niech Ci czas radośnie leci.Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.Moja Pani, dziękuję Ci,że czynisz ten świat piękniejszym i lepszym...Jak ptak śpiewający o mgły błękicie, jak kwiat, w którym nagle budzi się życie, jak piękne marzenie, co nie chce się spełnić, jak kolorowanka, którą trzeba zapełnić, jak różowy pokoik, który słońce opromienia, tak ja - z okazji Dnia Kobiet - ślę Ci najlepsze życzenia...