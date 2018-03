ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET 8 marca 2018. Ciekawe wierszyki, SMS-y, życzenia. Jakie życzenia złożyć kobietom w ich pięknym dniu? Postanowiliśmy przygotować dla Was kilka ciekawych propozycji życzeń na 8 marca 2018.

Życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,zielonych świateł na Twojej drodze,radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,zaś miłości ponad wszystkoŻyczę Ci abyś odnalazła:W ciszy swoje myśli i marzenia,W bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,W otaczającym świecie radość istnienia,W kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,A w sobie miłość.Gdy zegar wybije marca ósmego i zacznie się Święto Kobiet, zabraknie mi tylko jednego, że z kwiatami nie jestem przy Tobie. Lecz wiedz, Miła, iż została osoba w oddali, która zawsze o Tobie pamięta. Właśnie ona Tobie życzy dużo szczęścia i słodyczy, miłych przygód, pełnych wrażeń i spełnienia najskrytszych marzeń.Z okazji Dnia Kobiet składam Ci najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzę by uśmiech rozpromieniał Twoją twarz i byś zawsze czuła się doceniana.Z bukietem róż nie mogę przyjść, aby złożyć Ci życzenia, lecz w słowach mych jest taka myśl - niech spełnią się wszystkie Twoje marzenia! Dużo sukcesów, radości, dużo uśmiechów i moc słodyczy w Dniu Kobiet Tobie życzy...Dziś powinnaś być królową, wypoczywać cały dzień. Komplementów słuchać dużo, wszystko na skinienie mieć. Nawet, kiedy spojrzysz w niebo i wypowiesz - tę chce mieć dzisiaj będziesz miała wszystko, bo to jest twój dzień.W dniu Twojego święta Życzę Ci z całego serca zdrowia, Szczęścia i pomyślności. Niech los, co ma najlepszego, Ściele Ci pod nogi I niech Cię otacza radość, A omija smutek Tego wszystkiego życzy...W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości, moc uśmiechu i słodkości, mało smutku oraz łez pełni szczęścia, jeśli chceszLilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa. Ja, korzystając z tej sposobności, życzę Tobie w Dniu Kobiet dużo szczęścia, zdrowia i radości. Niech Ci życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie.W piękny dzień Twojego święta Bądź zawsze uśmiechnięta Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij I swój uśmiech z serca do mnie wyjmijŻyczę Ci abyś odnalazła: w ciszy swoje myśli i marzenia w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia w otaczającym świecie radość istnienia w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia a w sobie miłość. Na Dzień Kobiet zawsze kochający mąż